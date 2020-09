Un grande ritorno nel caso in cui dovesse saltare Smalling: occhio a Rudiger

La Roma sta pensando seriamente a Rudiger per questa sessione di calciomercato, nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo con il Manchester United per Smalling. Attenzione, però, perché il Barcellona è dato come uno dei favoriti a ingaggiare il difensore centrale del Chelsea. Il nazionale tedesco è stato escluso dalle ultime due squadre della giornata di Frank Lampard, compresa la vittoria per 6-0 contro il Barnsley mercoledì sera, quando Thiago Silva ha esordito con il club.

Le ultime notizie su Rudiger

La mancanza chiamata in causa di Rudiger ha allertato un certo numero di top club in tutta Europa e secondo la fonte tedesca Kicker, il Barça e l’ex club del giocatore, appunto la Roma, sono in coda poche settimane dopo che il Chelsea stava valutando di offrire a Rudiger un’estensione del contratto. Il rapporto precisa che sebbene l’attuale accordo di Rudiger non scadrà fino all’estate del 2022, la dirigenza dei Blues stava effettivamente prendendo in considerazione un’estensione del suo contratto.

Kicker afferma anche che un altro club, tra quelli europei più importanti è interessato a Rudiger. Sportsmail ha riferito mercoledì che i campioni della Ligue 1, ovvero il solito Paris Saint Germain, erano entusiasti di proporre contratto di prestito per tutta la stagione. Ancora molto apprezzato in tutta Europa e nel pieno della sua carriera a 27 anni, Rudiger apparentemente non sarà a corto di pretendenti se dovesse rendersi disponibile per il trasferimento nelle prossime settimane.

Il nazionale tedesco ha collezionato 26 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, ma è scivolato indietro nella gerarchia di Lampard al Chelsea. Come sanno tutti coloro che seguono con attenzione la squadra e le valutazioni di Lampard, ormai Rudiger si trova al quinto centro di scelta a Stamford Bridge, dietro Kurt Zouma, Andreas Christensen, Fikayo Tomori e il neo acquisto Silva.

Ora sembra probabile che Rudiger, arrivato al Chelsea nell’estate del 2017 dalla Roma, lascerà il club – in prestito o tramite contratto a tempo indeterminato – prima della scadenza del 5 ottobre. Lo stesso Rudiger è entusiasta di giocare regolarmente, poiché vuole far parte della squadra tedesca di Joachim Low per i Campionati Europei della prossima estate.

È stato seduto in panchina per 90 minuti durante la vittoria in campionato del Chelsea contro il Brighton, ma in particolare non ha ha fatto parte della rosa dei 18 della giornata per la sconfitta contro il Liverpool.