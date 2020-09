Si complica l’affare Milik per la Roma: Dzeko attende evoluzioni

Non è facile fare mercato quest’anno e, in un contesto del genere, se giocatori come Milik iniziano a sfogliare la margherita la questione diventa ancora più complessa. Proprio nel momento in cui Napoli e Roma sembravano finalmente in procinto di trovare un accordo per lo scambio che dovrebbe portare Under in Campania e l’attaccante polacco nella Capitale, è emerso un contrattempo che rischia di vanificare gli sforzi di diverse settimane fatti dalle due società.

L’indecisione di Milik tra Roma e Juventus

L’attaccante del Napoli è in uscita, questo è ormai assodato. De Laurentiis, per non perderlo a zero tra meno di un anno, dovrà per forza di cose trovare un acquirente nel corso delle prossime settimane. In un mercato nel quale di soldi ne girano ben pochi, complice la crisi innescata dal Covid, la soluzione migliore poteva essere proprio quella dello scambio tra Roma e Napoli di cui vi abbiamo parlato poco fa. A quanto pare, però, è stato lo stesso Milik a bloccare tutto, visto che il polacco sembra intenzionato ad accettare solo la Juve.

E questo, a costo di attendere qualche mese in più prima di liberarsi a zero tra un anno. Eppure, diversi addetti ai lavori riportano la notizia secondo cui proprio la Juve avrebbe comunicato a Milik di non essere più interessata al suo ingaggio. Una situazione molto ingarbugliata e complessa, dunque, mentre Gattuso in queste ore ha a sua volta chiuso le porte al ragazzo, ricordando a tutti che la società in queste settimane si sia mossa di conseguenza:

“Io e la società siamo stati chiari lo scorso anno per tanti mesi riguardo Milik, doveva rinnovare il contratto ed è stata una sua scelta non farlo – ha detto l’allenatore a Sky Sport – Ora lui deve trovare una soluzione, noi intanto abbiamo investito e preso due attaccanti come Osimhen e Petagna”.

Dunque, una situazione di difficile lettura, in attesa di conoscere le prossime mosse di Milik, rifiutato dalla Juve ed in grado di indispettire sia la Roma, sia il Napoli. Nel frattempo, Dzeko attende sviluppi e allo stato attuale dei fatti la sua permanenza nella Capitale appare più probabile.