Tanti movimenti di mercato della Roma in entrata e in uscita: situazione il 20 agosto

Il mercato della Roma si appresta ad entrare ufficialmente nella sua fase più calda. Dopo il cambio di proprietà per i giallorossi, infatti, ci sono numerosi nodi da sciogliere che potrebbero fare la differenza, considerano il fatto che nella prossima stagione ci sarà il delicato assalto alla Champions League. Solo con la qualificazione alla massima competizione europea, infatti, potremo assistere al salto di qualità della compagine capitolina sotto tutti i punti di vista. Vediamo dunque come stanno le cose oggi 20 agosto, in attesa di ulteriori sviluppi nello scorcio finale di questo mese.

Le ultime di agosto sul mercato della Roma

Secondo le notizie raccolto proprio in queste ore, pare ci sia stato un importante vertice di mercato per la Roma ieri a Londra. Dove il CEO Guido Fienga ha incontrato il presidente Ryan, figlio di Dan Friedkin. La scelta del nuovo direttore sportivo al momento sembra oscillare tra Paratici (che sembra aver avuto contatti con uomini vicini al Friedkins) e Ausilio, a condizione che intendano porre fine ai loro rapporti rispettivamente con Juventus e Inter. In ogni caso, tutto questo non accadrà prima di ottobre, considerando il fatto che si tratti di dinamiche molto delicate.

Intanto ottimismo sul ritorno di Smalling dal Manchester United, in prestito con obbligo di acquisto. La volontà del difensore inglese è sempre stata quella di continuare la sua avventura con la maglia della Roma ed ora potremmo aver raggiunto una svolta sotto questo punto di vista. In ogni caso, ne sapremo di più solo nei prossimi giorni.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa piace anche Maksimovic del Napoli. Alla compagine partenopea, dal canto suo, interessa Veretout, al quale però i giallorossi non vorrebbero rinunciare. Sarebbero invece disposti a mettere sul piatto Under per Milik. Fuori Dzeko dal progetto, anche per volontà del diretto interessato (anche se nelle prossime ore è atteso un confronto decisivo tra il giocatore e la società), conteso da Inter e Juve.

Sempre sul mercato della Roma, Florenzi può passare all’Everton da Ancelotti, mentre il Lipsia vuole tenere Schick. A centrocampo la trattativa Diawara-Torreira (Arsenal) è in attesa, così entra nel radar di Trigoria Jorginho del Chelsea.