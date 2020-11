Nuovo infortunio per la Roma: si ferma Carles Perez

Brutte notizie per Fonseca e per la Roma. In vista della partita di Europa League contro il Cluj, e forse anche in occasione dell’ultimo match in Serie A prima della nuova sosta per le nazionali, il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Carles Perez. Non è il primo stop stagionale per l’ex Barcellona, al punto che il nuovo problema di natura muscolare per l’attaccante potrebbe consigliare allo staff medico giallorosso di seguire la strada della massima prudenza. Anche per evitare problemi a lungo termine dopo gli imprevisti della stagione estiva non legati a questioni di campo per lui.

Le ultime novità su Carles Perez

In particolare, a darci gli ultimi aggiornamenti su Carles Perez ci ha pensato il Corriere dello Sport, grazie al quale possiamo farci un’idea più precisa non solo sulle sue attuali condizioni fisiche, ma anche in ottica rientro. Del resto, gli impegni ravvicinati che la Roma avrà dopo la sosta fino a Natale consigliano per forza di cose la massima prudenza. Vediamo dunque quanto è stato riportato dalla fonte, in attesa che domani Fonseca in conferenza stampa prima della partita di Europa League possa darci eventualmente qualche informazione più precisa:

“Altro stop per Carles Perez, questa volta di natura muscolare. Dopo la positività al Covid della scorsa estate, la tonsillite che lo aveva costretto a saltare la gara di una settimana fa contro il Milan, l’attaccante spagnolo ieri si è fermato per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Carles Perez è quindi in forte dubbio per la gara di Europa League contro il Cluj in programma giovedì: una vera e propria beffa visto che sarebbe partito titolare”.

Dunque, al momento non si parla in modo chiaro dei tempi di recupero per Carles Perez. Considerando la particolare struttura del calendario in questi giorni, appare scontato che il giocatore possa saltare i prossimi due impegni ufficiali della Roma, per poi tornare del tutto disponibile per il suo allenatore dopo la sosta, almeno stando alle prime informazioni disponibili fino a questo momento. Staremo a vedere se nei prossimi giorni verranno fuori dettagli di altra entità sul suo stop.