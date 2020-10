Arriva l’esito dei tamponi in casa Roma per i giocatori tornati dalle Nazionali

Notizie indubbiamente importanti quelle che arrivano in questi minuti dalla Roma, per quanto riguarda l’esito dei tamponi ai quali si sono sottoposti i giocatori allenati da Fonseca. Appuntamento molto delicato, se pensiamo all’enorme mole di casi riscontrati in questi giorni soprattutto dai giocatori che sono partiti per disputare le partite di qualificazione ai Mondiali. Il bollettino, secondo quanto emerso fino a questo momento, è assolutamente incoraggiante per Fonseca, sperano che il periodo di incubazione del Covid non giochi brutti scherzi.

Esito dei tamponi in casa Roma oggi 15 ottobre

In particolare, c’era grande attesa soprattutto per giocatori come Dzeko, Kumbulla, Mkhitaryan, Spinazzola, Mancini, Cristante e Pellegrini, ormai indispensabili nelle rotazioni di Fonseca e pronti ad una lunga serie di impegni che vedrà la Roma impegnata sia in Serie A, sia in Europa League. Ebbene, il tecnico al momento non deve rinunciare a nessuno a causa del Covid, fatta eccezione ovviamente per Diaware, il cui tampone è risultato positivo già alcuni giorni fa. Questo quanto è stato appena riportato dalla fonte. alla luce di un recente articolo pubblicato da Il Corriere dello Sport:

“La Roma tira un sospiro di sollievo. Sono infatti tutti negativi i tamponi ai quali sono stati sottoposti i giocatori rientrati oggi nella Capitale dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Dzeko, Kumbulla, Mkhitaryan, Spinazzola, Mancini, Cristante e Pellegrini sono sbarcati a Roma questa mattina: prima di rientrare a Trigoria, i giocatori sono stati sottoposti al test del tampone per verificare che non ci siano altre positività dopo il caso Diawara. Tutti esiti negativi che consentiranno i calciatori di allenarsi questo pomeriggio a Trigoria, tra lavoro di scarico e in gruppo con i compagni”.

Dunque, massima attenzione in casa Roma, in quanto nei prossimi giorni sarà molto importante continuare a monitorare la situazione per giocatori come Dzeko, Kumbulla, Mkhitaryan, Spinazzola, Mancini, Cristante e Pellegrini, che in questi giorni hanno viaggiato tanto. Purtroppo, la stagione in corso deve tener conto anche di queste dinamiche e solo il rispetto alla lettera del protocollo potrà minimizzare il rischio di assenze per la Roma. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni.