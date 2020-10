La Roma pensa seriamente ad uno svincolato di lusso

Jack Wilshere ha detto a talkSPORT che preferisce il trasferimento in Spagna o in Serie A dopo aver discusso del suo futuro con Arsene Wenger, ma è aperto alle offerte e vuole solo essere felice di giocare di nuovo a calcio. Sono concrete, a tal proposito, le probabilità che la Roma possa avanzare un’offerta al centrocampista, considerando il fatto che Fonseca in queste settimane non ha trovato ancora un punto di riferimento accanto a Veretout.

Le ultime sul possibile matrimonio tra la Roma e Wilshere

Il 28enne è un free agent avendo accettato una risoluzione anticipata del suo contratto con il West Ham all’inizio di questa settimana. Wilshere ha giocato come titolare solo sei partite di Premier League in due anni per gli Hammers, dopo essere arrivato dall’Arsenal nell’estate del 2018 a parametro zero. Nonostante i suoi problemi di infortunio ben documentati nel corso degli anni, il centrocampista insiste nel dire che è completamente in forma, pronto a rimettere in carreggiata la sua carriera. In un’intervista esclusiva con talkSPORT, ha detto a chiare lettere:

“Non è andata come volevo al West Ham e ne ero frustrato, ma questo è il calcio. Alla fine della giornata il manager sceglie la sua squadra ed è difficile una volta che ha la sua squadra cambiare la situazione. Pensavo che forse avrei avuto più possibilità quest’anno, ma gli sono grato (David Moyes) per avermi chiarito che non ero (nei suoi piani) ed era probabilmente nel mio interesse. Per questo ho provato a trovare qualcos’altro, così l’ho fatto ed eccomi qui. Sono in forma da febbraio e sono pronto per partire. Sapevo che non avrei giocato al West Ham e avrei potuto restare e sedermi in panchina, ma pensavo di non poter perdere un altro anno della mia carriera“.

Wilshere, che ha vinto l’ultima delle sue 34 partite con l’Inghilterra quattro anni fa, è stato associato al trasferimento ai Rangers, gestito dal suo ex compagno di squadra in Nazionale, Steven Gerrard. Tuttavia, di recente ha rivelato che sta per trasferirsi all’estero per una nuova sfida, con LaLiga e la Serie A nel mirino, anche se sostiene di essere “aperto a tutto”. La Roma tiene gli occhi aperti.