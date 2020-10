Duello finale tra Inter e Roma per Smalling oggi 1 ottobre

Ci sono conferme sul fatto che l’Inter proverà a ingaggiare Chris Smalling dal Manchester United se venderà Milan Skriniar al Tottenham Hotspur. Jose Mourinho ha identificato il nazionale slovacco come un obiettivo difensivo prima che la finestra di trasferimento si chiuda il 5 ottobre, ma gli Spurs vogliono ridurre il prezzo richiesto dall’Inter di 46 milioni di sterline. Ma se Skriniar dovesse partire per Londra, l’Inter avrebbe identificato Smalling come suo sostituto.

Smalling conteso da Inter e Roma

Come stanno le cose sul centrale inglese? Sembra che Smalling non abbia futuro all’Old Trafford dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito in Serie A con la Roma. I giallorossi non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo con l’inglese e, secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe balzare davanti a tutti in questo duello a distanza. Smalling, 30 anni, è valutato 18 milioni di sterline dallo United e, secondo le ultime voci, potrebbe diventare il quarto giocatore a scambiare l’Old Trafford con il San Siro negli ultimi mesi dopo Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Ashley Young.

Come riportato da Sportsmail questa settimana, Smalling inizia ad essere assai frustrato allo United dopo essere stato lasciato nel limbo mentre i colloqui continuano tra le varie società. Il difensore si allena da solo due volte al giorno al campo di allenamento dello United Carrington per mantenere la sua forma fisica dopo il ritorno dal prestito alla Roma.

Smalling è scontento che le trattative per un trasferimento definitivo alla Roma non siano progredite più velocemente ed è stato in contatto regolare con l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer. L’ex difensore centrale dell’Inghilterra crede che lo United dovrebbe fare di più per dargli la prospettiva che desidera dopo aver trascorso un decennio all’Old Trafford da quando si è concretizzato un trasferimento di £ 10 milioni dal Fulham nel 2010.

Tuttavia, lo United si rifiuta di cambiare la propria valutazione in un momento in cui è necessario generare più denaro possibile per finanziare nuovi acquisti. Resta da capire se l’Inter adotterà una strategia più aggressiva della Roma, nel caso in cui si dovesse materializzare il trasferimento di Skrinar al Tottenham. Insomma, ci apprestiamo a vivere giorni caldi.