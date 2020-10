Le pagelle di Roma-Juventus: Veretout perfetto, serataccia per Dzeko

Un grande rammarico questo Roma-Juventus per i giallorossi, con un match ben disputato dai giallorossi e tutto sommato preparata bene anche da Fonseca, in discussione in questi giorni. I padroni di casa hanno concesso pochissimo ad una Juve che non è mai apparsa come una corazzata, ma alla fine gli episodi in area di rigore hanno decisamente punito la Roma. Dunque, nemmeno con un gol ed un uomo in più è arrivata una vittoria che avrebbe potuto cambiare tante cose nella Capitale.

Le pagelle di Roma-Juventus 2-2

In particolare, analizzando le pagelle di Roma-Juventus emergono alcune prestazioni straordinarie per i giallorossi, ma anche alcuni elementi che proprio non riescono a trovare quella continuità di rendimento che tanto servirebbe al gruppo. Il primo uomo che viene in mente sotto questo punto di vista è Pellegrini, che ha tutto il potenziale per assicurare un contributo decisamente più apprezzabile al suo allenatore.

Mirante 6: del tutto incolpevole sui gol. Per il resto, una serata più tranquilla di quanto ci si potesse aspettare;

Mancini 6,5: finalmente cattivo e aggressivo come nella fase migliore della scorsa stagione. Prima grande prova senza Smalling al suo fianco;

Ibanez 6,5: annulla Morata e tiene sempre bene sia la posizione, sia la linea a tre studiata anche per lui da Fonseca;

Kumbulla 5,5: non soffre particolarmente sulla sua fascia, ma complice una posizione anomala per lui, appare un po’ impacciato in più di una circostanza;

Santon 5,5: generoso e propenso a sacrificarli, ma resta troppo impacciato una volta superata la linea di metà campo;

Pellegrini 5: altra prova anonima la sua. Da oltre un anno si attende il salto di qualità che tarda ad arrivare, dopo un’altra partita senza guizzi particolari dal suo talento;

Veretout 7,5: ridurre la sua partita ai gol sarebbe ingeneroso. Si spacca la schiena in fase di interdizione ed è sempre lucido in costruzione;

Spinazzola 7: conferma le ottime cose viste a Verona, rendendosi sempre pericoloso e propositivo;

Pedro 6: ottimo primo tempo, sempre nel vivo nel gioco, prima di calare in modo vistoso nella ripresa;

Mkhitaryan 6: discorso simile a quello di Pedro, anche se il gol divorato sullo 0-0 è decisamente grave;

Dzeko 5: tanto sacrificio e giocatore sempre cruciale per lo sviluppo della manovra. Tutto quello che volete, ma in una partita del genere due gol così non si possono sbagliare. Soprattutto il primo.