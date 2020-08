Icardi ora può rompere con il PSG: la Roma ci pensa seriamente

Il futuro di Icardi al PSG pare essere in bilico. Notizia per certi versi incredibile, se pensiamo che pochi mesi fa il club francese ha riscattato dall’Inter con un investimento pari ad una cifra superiore ai 50 milioni di euro, senza dimenticare i bonus vari destinati ai nerazzurri. Visto lo scarso minutaggio avuto dall’argentino in Champions League, l’addio ai transalpini non è utopistico. Situazione che, come si può facilmente immaginare, vede la Roma molto interessata, soprattutto nel caso in cui Dzeko dovesse lasciare il club capitolino.

Il possibile matrimonio tra Icardi e la Roma

“Non è il periodo migliore per Mauro. È un po ‘difficile, è così con i numeri nove”. L’osservazione è stata fatta da Thomas Tuchel sulla scia della finale della Coupe de la Ligue vinta dal PSG contro il Lione (0-0, 6-5 nelle schede) del 31 luglio. Sfortunatamente per l’argentino, non sono state le sue ultime due settimane in Portogallo a ravvivare il suo slancio. Situazione complessa che, a sorpresa, mette in discussione anche il futuro nella capitale francese.

Al contrario, a Lisbona Icardi ha confermato solo i timori di Thomas Tuchel. Scherato dal primo minuto nei quarti d finale contro l’Atalanta, soprattutto perché Kylian Mbappé era troppo malconcio per partire e Ángel Di María era squalificato, non ha pesato affatto sull’incontro. Peggio ancora, se pensiamo che da quel momento non è stato più preso in considerazione dal suo allenatore. Per questa ragione, un addio al PSG è tutt’altro che utopistico arrivati a questo punto.

Oggi, queste scelte sollevano interrogativi e mettono in discussione le decisioni prese dal club parigino nelle ultime settimane, tra cui una chiave: sbarazzarsi di Edinson Cavani a scadenza contratto e confermare l’opzione per acquistare il prestito a Mauro Icardi, impegnato a fine maggio fino al 2024 a fronte di un assegno di 50 milioni di euro (più alcuni bonus). Sulla carta, questo trasferimento è stato inizialmente visto come un buon affare vista la caratura del giocatore.

I parigini hanno ottenuto anche uno sconto significativo sull’opzione iniziale, originariamente fissata a 70 milioni euro. La Roma guarda con interesse questa vicenda, con un possibile affondo nel corso delle prossime settimane per lo stesso Icardi.