Trapelano le prime alternative a Dzeko per la Roma: occhio ad un ex Serie A

Lazio e Roma sono senza ombra di dubbio tra le squadre più attive in questa fase per quanto riguarda il calciomercato. Una piccola rivoluzione potrebbe essere alle porte e, nel caso dei giallorossi, tutte le considerazioni gravitano attorno ad un nome ben preciso. Stiamo parlando di Edin Dzeko, il cui futuro è ancora molto incerto. Tra il suo contratto pesantissimo per le casse giallorosse, destinate a rinunciare per il secondo anno consecutivo alla Champions League, ed il corteggiamento di club come Inter e Juventus, la situazione appare abbastanza ingarbugliata oggi 25 agosto.

Le ultime mosse di mercato per la Roma: non solo Dzeko

I club della Capitale, quelli di Milano e Torino sono i più attivi, almeno in Serie. A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della stagione calcistica europea per club con l’assegnazione della Champions League, tocca dunque concentrarsi su quello che avverrà il prossimo anno. La Roma infatti si muove per la difesa, con l’obiettivo di confermare Smalling. Ormai tutti sanno che l’inglese voglia tornare a Trigoria, ma un accordo con il Manchester United appare ancora lontano.

L’alternativa possibile è Maksimovic del Napoli, società con cui sono in piedi discorsi anche altri nomi, ovvero Cengiz Under e Veretout, chiesti espressamente dal tecnico dei partenopei, Rino Gattuso. Discorso simile potrebbe essere fatto con Milik, che potrebbe prendere il posto di Dzeko in giallorosso. Il bosniaco infatti vuole andare alla Juventus, in cerca di un centravanti, e il nuovo allenatore Pirlo (ufficializzato il suo staff: Tudor sarà il vice allenatore, con Roberto Baronio e Antonio Gagliardi nei panni di collaboratori tecnici) ha indicato proprio la prima punta giallorossa come uno degli obiettivi primari per il mercato della Vecchia Signora.

Uno dei nomi più caldi del momento per raccogliere l’eredità di Dzeko, in casa Roma, è quello di Piatek. Tuttavia, il club giallorosso in questo caso dovrebbe tenere d’occhio la concorrenza. Anche la Fiorentina cerca un attaccante per tornare a inseguire l’Europa: il gol numero uno è Piatek, ora all’Hertha Berlino, che con Kouamè potrebbe ricreare la prolifica coppia offensiva vista in passato al Genoa. Operazione non facile dal punto di vista economico, ma alla Roma piace molto il polacco.