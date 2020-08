Il Manchester United deve vendere: Smalling più vicino alla Roma

Il Manchester United si trova ad affrontare la prospettiva di dover vendere giocatori per finanziare i trasferimenti. A partire dalla prospettiva di trovare un accordo per Jadon Sancho con il Borussia Dortmund. Lo United è ancora ansioso di ingaggiare Sancho, la star del club tedesco, che costerebbe circa 108 milioni di sterline. Come riportato dall’Evening Standard, se lo United vuole assicurarsi ulteriori stelle, dovrà raccogliere fondi vendendo giocatori.

La situazione del Manchester United avvantaggia la Roma

Parlando domenica dopo l’uscita dall’Europa League dello United contro il Siviglia, Solskjaer ha dichiarato: ‘Sarà un’estate strana. Il mercato non sarà aperto per così tanto tempo. Dobbiamo essere bravi, intelligenti e intelligenti. Sancho lo stiamo osservando. Non posso dire quando e se finiranno. È una rapida inversione di tendenza. Dobbiamo essere sicuri al 100% quando facciamo questi accordi. obbiamo decisamente migliorare se vogliamo salire in classifica e continuare nelle coppe. Stiamo lavorando per migliorare ciò che abbiamo. Cerchiamo sempre di migliorare la rosa. Non si tratta di acquisti di marketing, si tratta di qualità. Hai bisogno della giusta personalità per rendere migliore la rosa‘.

Il punto è proprio questo. Considerato l’impatto finanziario della pandemia di Coronavirus, lo United dovrà lavorare sodo per aumentare l’importo da spendere. Chris Smalling, che ha trascorso la stagione in prestito alla Roma, è un giocatore che potrebbe partire. Tanti club su di lui, e la Roma potrebbe offrire meno di altri club, ma al contempo ha dalla sua la volontà del giocatore di proseguire la sua avventura nella Capitale.

Anche Marcos Rojo, reduce da un prestito all’Estudiantes, potrebbe essere venduto. Altri giocatori che potrebbero vedere la fine del loro tempo allo United sono Jesse Lingard, Diogo Dalot, Phil Jones e Andreas Pereira. La situazione descritta oggi, in ogni caso, fa escludere a priori la possibilità che Smalling possa vestire ancora la maglia del Manchester United.

Dovendo partire, è chiaro che la sua volontà potrebbe fare la differenza anche dal punto di vista delle decisioni del Manchester United. La strada è ancora lunga per vedere Smalling a titolo definitivo alla Roma, ma è chiaro che questa situazione potrebbe dare dei vantaggi ai giallorossi.