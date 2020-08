Dzeko potrebbe davvero finire alla Juve questa volta

Il futuro di Dzeko alla Roma è tutt’altro che scontato. Il contratto pesante del bosniaco e la sua età potrebbero indurre la società giallorossa a fare nuove valutazioni rispetto allo scorso anno, quando vennero rispediti al mittente gli assalti dell’Inter di Conte. Il nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha scelto il centravanti ideale per rinforzare la rosa bianconera per la prossima stagione. Il calciomercato si aprirà ufficialmente il 1 settembre ma la direzione della Vecchia Signora è da tempo al lavoro per portare nuovi rinforzi a Torino.

La situazione sul possibile passaggio di Dzeko alla Juve

Che Gonzalo Higuain rimanga o meno, uno dei reparti in cui interverranno Paratici e compagni è sicuramente l’attacco, con i bianconeri alla ricerca di un centravanti capace di fare reparto anche da soli. Con l’alternanza in panchina tra Sarri e Pirlo, però, sembra che sia cambiato il principale obiettivo di mercato. In cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico piemontese c’è il bosniaco della Roma Edin Dzeko che la scorsa estate ha prolungato il contratto con i giallorossi fino al 2022 e per il momento non sembra intenzionato a cambiare aria.

Non sarà facile quindi per la Juventus assicurarsi il cartellino del 34enne bosniaco. Dzeko, infatti, fondamentalmente viene ritenuto non cedibile dalla nuova proprietà della targa della Roma Dan Friedkin. Non tanto per questioni tecniche, visto che la cessione avrebbe una sua logica secondo quanto riportato in precedenza, ma per il semplice motivo che la nuova società non intende inaugurare la sua gestione con una vendita illustre. Un altro ostacolo tra il club bianconero e Dzeko è rappresentato dal centravanti che aveva richiesto Maurizio Sarri prima dell’esonero, ovvero Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco del Napoli potrebbe infatti essere l’unico cartellino per convincere i giallorossi a privarsi del bosniaco, ma Milik ha già fatto sapere di non essere interessato a trasferirsi alla corte di Paulo Fonseca. Il polacco, con contratto in scadenza nel 2022 con i napoletani, sembra però destinato a lasciare la Campania in questa seduta di mercato e non è escluso che possa cambiare idea e sbloccare così una trattativa che al momento non sembra essere in grado di decollare.