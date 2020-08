Le pagelle di Siviglia-Roma: la serata peggiore per Pau Lopez

Non poteva chiudersi peggio la serata dei giallorossi, con un Siviglia-Roma che lascia davvero poco spazio a discussioni e a dibattiti. Al netto del discorso sulle assenze, vista la pesantezza dei forfait per motivi diversi di Veretout e Smalling, la prestazione generale offerta dai giallorossi non è stata all’altezza della situazione. Pur considerando gli errori pesanti di Pau Lopez, non possiamo concentrarci sul solo portiere nella lettura di questa eliminazione in Europa League.

Le pagelle di Siviglia-Roma

Provando ad analizzare più da vicino le singole prestazione dei ragazzi di Fonseca, si fa davvero tanta fatica a salvare qualcuno. La squadra, evidentemente, era chiamata a dare un contributo più significativo indipendentemente dalle difficoltà oggettive che presentava un impegno del genere. Proviamo dunque ad esaminare le singole performance, in attesa di capire quali saranno i presupposti per la prossima stagione:

Pau Lopez 4: La partita peggiore nella serata peggiore. Paperona sul primo gol, incerto sul secondo con uscita senza i tempi giusti e tanti disimpegni errati. Peccato davvero dopo una discreta stagione

Mancini 4,5: costantemente fuori tempo ed incapace di dare le giuste certezze ai compagni con l’assenza di Smalling;

Ibanez 4: rischia il rosso sul 2-0, salvo poi regalare un autrostrada agli avversari. Deve mettere da parte le sue amnesia una volta per tutte;

Kolarov 6: tutto sommato, è quello che soffre meno in difesa. La sua partita è dignitosa, pur non spingendo per nulla;

Bruno Peres 4,5: torna ad essere il giocatore lento ed impacciato finito nel mirino della critica dei tifosi;

Cristante 4,5: sempre fuori tempo, con una lentezza disarmante in entrambe le fasi;

Diawara 5: costantemente in affanno. Ogni volta che la palla arriva tra i suoi piedi è un’apprensione continua per la squadra. Stagione con troppi bassi;

Spinazzola 6: di sicuro non eccelle per qualità, ma a nostro avviso merita la sufficienza per il solo fatto di volerci provare. Soffre, comunque, più del solito;

Zaniolo 5,5: la condizione è per forza di cose approssimativa, ma ha quantomeno il merito di provarci e di tentare qualche guizzo, a differenza dei suoi compagni di squadra;

Mkhitaryan 5: da lui ci si aspettava qualcosa di più, se non altro per l’abitudine a calcare determinati palcoscenici, ma è venuto palesemente meno;

Dzeko 5: tra i pochi a provarci, ma manca sempre del guizzo giusto e della cattiveria necessaria per far fare il salto di qualità alla squadra.