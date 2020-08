I 4 giallorossi più convincenti dopo Juventus-Roma 1-3

Una partita che vale fino ad un certo punto questo Juventus-Roma per Fonseca, a pochi giorni dalla ripresa delle ostilità in Europa League, quando i giallorossi si giocheranno davvero tutto in occasione della sfida al Siviglia. In appena quattro partite, nella migliore delle ipotesi, la compagine capitolina avrà non solo la possibilità di alzare dopo tanti anni un trofeo, ma anche di ottenere il pass per partecipare alla prossima edizione di Champions League. Tanta roba, sia in termini di prestigio, sia per quanto concerne le casse societarie non così solide.

I migliori giallorossi in occasione di Juventus-Roma

Fatta questa premessa che contestualizza un po’ tutto il discorso che possiamo fare sulla situazione dei giallorossi oggi 2 agosto, è importante evidenziare chi sono stati i migliori in campo in occasione di uno Juventus-Roma che formalmente regala il primo successo della storia di questa squadra allo Stadium. Dove fino ad oggi non eravamo mai usciti con punti all’attivo. Certo, le motivazioni scarse della Juve possono aver fatto la differenza, ma la squadra appare in salute.

Ibanez

Una menzione speciale, ad esempio, la merita Ibanez. Anche allo Stadium una prova solida e pulita, confermando una crescita importante. Gli errori che avevano abbassato i voti elevati delle prime partite sono sempre più rari e questo è un ottimo segnale per Fonseca.

Calafiori

Una vera e propria spina nel fianco per la Juventus. Padrone assoluto della fascia, vede il primo gol in Serie A annullato, per poi procurarsi un rigore e regalare alcune perle che lo potrebbero collocare in prima squadra nella prossima stagione. Starà a lui confermarsi.

Perotti

Una stagione difficilissima per lui ed un improvviso passo indietro nella carriera di un ragazzo che ha sempre un potenziale elevato. La risposta data a Torino è importante e gli potrebbe dare maggiore fiducia in Europa League, dove le sue caratteristiche potrebbero tornare comode a Fonseca.

Zaniolo

Segnali incoraggianti sul suo stato di forma e mentale li avevamo già avuti, ma la partita con la Juventus segna il suo ritorno definitivo a certi livelli. Certo, il tipo di partita lo ha aiutato, ma il ragazzo pare finalmente recuperato al 100% in vista dell’Europa League.