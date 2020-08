La Roma ancora in difficoltà nel trovare un accordo con il Manchester United per Smalling

I dirigenti della Roma a quanto pare stanno lottando per incontrare le esigenze del Manchester United per quanto concerne la valutazione del difensore centrale Chris Smalling, dopo una stagione di prestito con ottimi risultati in Serie A. Nonostante il giocatore non sia più giovanissimo, i giallorossi vogliono fare tutto il possibile per assicurare questo giocatore a titolo definitivo al tecnico Fonseca.

La trattativa per il passaggio di Smalling dalla Roma al Manchester United

Lo United vuole 18,2 milioni di sterline per il difensore trentenne, tuttavia i dirigenti della Roma sono fermi sulle proprie posizioni e hanno detto che non spenderanno più di 16,3 milioni di sterline per l’internazionale inglese. Juventus , Napoli e Inter stanno monitorando la situazione con grande interesse, considerando anche la capacità di adattamento del ragazzo al nostro calcio, contrariamente a quanto in tanti credevano poco meno di un anno fa. Le tre rivali della Roma, infatti, hanno come fine quello di entrare nella trattativa e firmare Smalling se la Roma non dovesse riuscire a farlo.

Si vocifera che il difensore e la sua famiglia si siano stabiliti bene nella capitale italiana e desiderino trasferirsi a Roma in modo più permanente. Fattore, questo, che potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale nella non semplice trattativa tra i giallorossi ed il Manchester United. Tuttavia, il fatto che tanti club siano interessati al giocatore di certo non lascia tranquilli i tifosi della Roma.

Secondo quanto riferito dai media inglesi, la Roma sta cercando di esaudire il desiderio di Smalling di lasciare lo United e per i dirigenti questo potrebbe rivelarsi un interessante strumento per abbassare il prezzo richiesto rispetto alla cifra di 18 milioni di euro desiderati dal Manchester United.

Ha impressionato durante il suo campionato in prestito con il club, facendo 28 presenze in campionato e segnando due gol insieme a due assist. La Roma ha ancora due partite di campionato da giocare contro il Torino e la Juventus prima di tuffarsi in Europa League con il prossimo impegno con il Siviglia. Staremo a vedere quali saranno le prossime novità che verranno fuori a proposito di una trattativa come quella che potrebbe portare Smalling a titolo definitivo alla Roma.