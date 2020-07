Definita la strategia per far restare Smalling alla Roma

La Roma sta facendo di tutto per allestire una squadra competitiva, nonostante la probabile mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League (salvo exploit e vittoria finale in Europa League). Secondo quanto riferito da diverse fonti italiani ed estere, la Roma ha fatto una nuova offerta al Manchester United per il cartellino di Chris Smalling, con un accordo di prestito nuovamente a favore del club giallorosso.

Le condizioni proposte dalla Roma al Manchester United per Smalling

Il difensore centrale ha impressionato per la Roma, con 32 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, ma è destinato a tornare all’Old Trafford dopo la conclusione della Serie A il 2 agosto. Almeno stando alle recenti comunicazioni ufficiali da parte dei diavoli rossi. Di conseguenza, la Roma sta cercando un’opzione per prendere in prestito il trentenne per un altro anno con un’opzione per acquistare per 13 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro) alla fine della prossima stagione, secondo quanto raccolto proprio in queste ore.

Le voci in questioni specificano che il dirigente Franco Baldini avrebbe offerto una cifra per il prestito di 2,5 milioni di sterline (3 milioni di euro) allo United per il prestito di Smalling, in vista della prossima stagione. Un contratto di quattro anni verrebbe offerto anche all’ex nazionale inglese, qualora il trasferimento fosse reso permanente alla fine della stagione 2020-21.

Lo United, tuttavia, sta trattando per massimizzare il ricavato di un’eventuale cessione del difensore, in modo da avvicinarsi all’obiettivo di 22 milioni di sterline (vale a dire circa 25 milioni di euro) per un giocatore che è stato sui suoi libri paga per dieci anni. Allo stato attuale, lo United non darebbe il permesso a Smalling di rimanere per il resto della stagione, in riferimento ai noti impegni di Europa League della Roma a metà agosto.

La Roma ha il suo ultimo incontro contro il Siviglia il 5 agosto, più ovviamente eventuali altri sconti diretti dai quarti di finale in poi in caso di passaggio del turno. Insomma, affare per nulla semplice, ma la Roma sta facendo tutto il possibile affinché Smalling possa restare ai giallorossi sia ad agosto, sia in vista della prossima stagione con rinnovo del prestito.