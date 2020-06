Università a Roma: vi piacerebbe un campus con la palestra?

Gli italiani e l’attività fisica

In una società frenetica come la nostra, i vari impegni professionali e accademici, insieme alle esigenze di costruirsi una soddisfacente vita privata e sociale, rischiano di farci mettere da parte un’altra prerogativa che è invece fondamentale: il benessere fisico. Infatti, secondo il rapporto dell’Istat del 2015 “la pratica sportiva in Italia”, nel nostro paese circa il 39% è composto da “sedentari”, ovvero coloro “che non praticano alcuno sport o attività fisica nel tempo libero”. Inoltre, all’interno dello stesso documento, è possibile notare un trend negativo con l’aumentare con l’età di chi fa sport, in maniera saltuaria o continuativa. Fortunatamente, fino ai 24 anni la percentuale si attesta al 54% per poi, come detto, calare in maniera netta nelle fasce d’età più avanzate.

Un Campus sportivo

Per ovviare a questa tendenza, molte strutture, tra aziende e università, stanno cercando negli ultimi anni di mettere a disposizione alcuni strumenti per favorire un regolare esercizio fisico. Un esempio è rappresentato sicuramente dall’Università Telematica Niccolò Cusano, che mette a disposizione dei propri iscritti una palestra pienamente equipaggiata (clicca qui per maggiori informazioni: Unicusano.it). La palestra si trova all’interno del Campus dell’ateneo a Roma immerso in 6 ettari di verde, nella quale sono a disposizione degli iscritti, gratuitamente, dei trainer professionisti per stabilire dei piani ad hoc per ciascuno di essi. Lo stesso Campus, progettato sul modello di quelli che abbiamo imparato a conoscere nei film e nelle serie tv americane, mette inoltre a disposizione degli spazi outdoor dove poter svolgere attività sportive all’aperto.

Come conciliare al meglio lo sport e lo studio

In questo modo sarà quindi possibile conciliare questi due aspetti così importanti nella vita di ciascuno: lo sport e lo studio. Infatti, oltre all’attenzione per l’esercizio fisico, l’università garantisce agli studenti un’offerta formativa completa. Sono presenti corsi sia triennali, sia magistrali, in diversi campi, come l’economia, la giurisprudenza, l’ingegneria, la psicologia, scienze politiche, scienze della formazione e, tra le novità del 2020, la comunicazione digitale.

Il web e il Campus

È possibile per gli studenti seguire le lezioni sia online, sia in presenza fisica all’interno del Campus che mette a disposizione aule e laboratori didattici all’avanguardia. L’e-learning permette per chi non vuole spostarsi in città, oppure per chi non è di Roma, di seguire i corsi comodamente dal proprio PC senza alcun vincolo di orario. Per entrambe le modalità, sono a disposizione dei tutor che accompagnano gli iscritti nel loro percorso di studi, in modo da offrire loro tutti gli strumenti per affrontare serenamente gli esami della classe di laurea di riferimento. I docenti, quindi, garantiscono un feedback costante per il chiarimento e l’approfondimento dei temi delle proprie materie.

Insomma, in questo modo è possibile accedere a tutti quei servizi per godere appieno di uno dei periodi più importanti per migliaia di ragazze e ragazzi, che decidono di continuare gli studi dopo aver portato a termine le scuole superiori, ma anche per coloro i quali vogliono rimettersi sui libri dopo aver intrapreso altre esperienze.