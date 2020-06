Il calendario della Roma in Serie A a giugno e luglio 2020

La Serie A è ormai pronta per ripartire e in questi giorni anche i tifosi stanno studiando il calendario della squadra per farsi un’idea più precisa sugli impegni che attendono la Roma tra giugno e luglio. Una lunga serie di impegni ravvicinati per i ragazzi di Fonseca, come del resto si prospetta per tutte le altre diciannove società in Serie A, ma è chiaro che questo gruppo si tratta di una grande occasione, nel tentativo di avvicinarsi nuovamente alla zona Champions League.

Il calendario della Roma in Serie A nel 2020

Cerchiamo dunque di fare chiarezza, a due settimane esatte dalla ripresa del campionato. La Roma scenderà in campo contro la Sampdoria il 24 giugno, con la squadra di Ranieri che dal canto suo sarà impegnata in precedenza nel recupero di San Siro contro l’Inter. Il rischio, dunque, è quello di affrontare un avversario che avrà un migliore ritmo partita, come si dice spesso e volentieri in questi casi. Ecco, comunque, il calendario completo:

Il 24/06/2020 alle ore 21:45 in Serie A contro la Sampdoria (Roma – Sampdoria)

(Roma – Sampdoria) Il 28/06/2020 alle ore 17:15 giornata 28 giornata 38 in Serie A contro il Milan (Milan – Roma)

(Milan – Roma) Il 02/07/2020 alle ore 21:45 giornata 29 in Serie A contro l’ Udinese (Roma – Udinese)

(Roma – Udinese) Il 05/07/2020 alle ore 21:45 giornata 30in Serie A contro il Napoli (Napoli – Roma)

(Napoli – Roma) Il 08/07/2020 alle ore 21:45 giornata 31 in Serie A contro il Parma (Roma – Parma)

(Roma – Parma) Il 11/07/2020 alle ore 19:30 giornata 32 in Serie A contro il Brescia (Brescia – Roma)

(Brescia – Roma) Il 15/07/2020 alle ore 21:45 giornata 33 in Serie A contro il Verona (Roma – Verona)

(Roma – Verona) Il 19/07/2020 alle ore 21:45 giornata 34 in Serie A contro l’ Inter (Roma – Inter)

(Roma – Inter) Il 22/07/2020 alle ore 21:45 giornata 35 in Serie A contro la Spal (Spal – Roma)

(Spal – Roma) Il 26/07/2020 alle ore 15:00 giornata 36 in Serie A contro la Fiorentina (Roma – Fiorentina)

(Roma – Fiorentina) Il 29/07/2020 alle ore 18:00 giornata 37 in Serie A contro il Torino (Torino – Roma)

(Torino – Roma) Il 02/08/2020 alle ore 15:00 giornata 38 in Serie A contro la Juventus (Juventus – Roma)

Insomma, un calendario davvero fitto, in attesa di scoprire ad agosto quale sarà il percorso della Roma in Europa League. Salvo imprevisti, infatti, sarà quello il mese in cui scopriremo il futuro europeo dei ragazzi di Fonseca, una volta terminata la stagione in Serie A.