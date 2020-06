Le 4 priorità di Petrachi per il mercato della Roma a giugno 2020

Ci sono alcune importanti priorità dalla quali non si può prescindere per il mercato estivo della Roma, come è noto a Petrachi. Per una volta, non parliamo della prossima stagione, ma di alcune operazioni con le quali il dirigente giallorosso dovrà assicurare a Fonseca di chiudere la stagione in corso nel migliore dei modi. Indipendentemente dal piazzamento della squadra in classifica, se pensiamo alla lotta a distanza con l’Atalanta per un posto in Champions League.

Petrachi deve concentrarsi su Smalling, Mkhitaryan, Zappacosta e Kalinic

Indipendentemente da quali saranno le decisioni in vista della prossima stagione, le questioni più spinose per la Roma in questo momento sono rappresentate da Smalling, Mkhitaryan, Zappacosta e Kalinic. Non parliamo tanto della loro conferma per il 2021, quanto della necessità da parte della Roma di vedere allungati degli accordi coi club che detengono il loro cartellino, in modo tale che la compagine capitolina non abbia sorprese sgradite in vista degli ultimi impegni di stagione.

Come stanno le cose per i singoli giocatori? La vicenda più ingarbugliata è senza ombra di dubbio quella di Smalling. Non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento del prestito dal Manchester United fino al termine di questa stagione, ma allo stesso tempo la trattativa per l’acquisto definitivo del ragazzo appare come non mai complessa. Elevata concorrenza e, di conseguenza, prezzo che si è alzato parecchio per il centrale inglese.

Non semplice neppure la situazione riguardante Mkhitaryan, anche se qui la trattativa con l’Arsenal si potrebbe sbloccare in vista della prossima annata attraverso lo scambio con Under. Siamo al solo chiacchiericcio, ma ad oggi non ci sono minacce sul fatto che non concluda la stagione alla Roma. Occhio anche alla situazione Zappacosta, ma qui la Roma potrebbe essere facilitata dal fatto che tutte le parti in causa stiano lavorando affinché si possa chiudere l’acquisizione definitiva da parte del club giallorosso.

Quanto a Kalinic, la situazione sembra molto chiara. Da un lato, l’Atletico Madrid pare propenso ad allungare il prestito, dall’altro appare scontato che il giocatore al termine della stagione rientrerà in Spagna per lo scarso apporto dato alla causa giallorossa durante questa stagione. Almeno fino a questo momento.