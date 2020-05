Il possibile scambio tra Roma e Arsenal per trattenere Mkhitaryan nella Capitale

Secondo quanto raccolto proprio in questi giorni, l’Arsenal potrebbe acquistare Justin Kluivert della Roma come parte di un accordo di scambio con Henrikh Mkhitaryan, considerando il fatto che quest’ultimo sta facendo tutto il possibile per rimanere nella Capitale e porre fine ad una vera e propria telenovela di calciomercato. Il giocatore attualmente di proprietà dei Gunners ha trascorso questa stagione in prestito nella Serie A, mentre a breve si appresta ad entrare negli ultimi 12 mesi del suo contratto con i North Londoner.

La situazione Mkhitaryan a fine maggio

L’ala è arrivata agli Emirati nel gennaio 2018 come parte dell’accordo di scambio con il Manchester United che ha coinvolto Alexis Sanchez. In 59 apparizioni non particolarmente esaltanti con la maglia dell’Arsenal, ha segnato solo nove volte ed ha raccolto solo 13 assist prima di essere trasferito a Roma in prestito per tutta la stagione. Il nazionale armeno ha conosciuto una sorta di rinascita nella Capitale, soprattutto in dal punto di vista realizzativo, trovando il gol sei volte nelle sue 13 partite di campionato.

Il georgiano ha aiutato i giallorossi a mantenere fino a questo momento un posto in Europa in vista della prossima stagione e non ha nascosto il suo desiderio di trasferirsi in modo permanente in Serie A.

Secondo quanto riportato in questi giorni dai media inglesi, i dirigenti dell’Arsenal sono ansiosi di spostare il loro uomo finito fuori dal progetto tecnico, ma la Roma a quanto pare non è disposta a pagare loro il prezzo richiesto, che stando a fonti vicine all’Arsenal si aggira attorno ai 15 milioni di sterline. Secondo la stampa italiana, in particolare il Corriere dello Sport, Kluivert potrebbe essere l’ago della bilancia.

Nello specifico, il 21enne figlio della leggenda olandese di qualche anno fa, potrebbe essere offerto proprio all’Arsenal per finalizzare il trasferimento. Kluivert, più in particolare, è stato precedentemente associato ad una mossa potenziale di mercato dei Gunners e si dice che sia un grande fan della Premier League. Staremo a vedere se su queste basi si verrà a concretizzare o meno la permanenza di Mkhitaryan alla Roma, considerando le difficoltà incontrate dai giallorossi per assicurare la permanenza di alcuni giocatori acquistati in prestito la scorsa estate.