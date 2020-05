Dzeko proprio non ne vuole sapere dell’Everton

L’attaccante della Roma Edin Dzeko pare tutt’altro che intenzionato di unirsi all’Everton nel corso della prossima stagione, soprattutto a causa del tempo. La rivelazione a proposito del possibile trasferimento è stata fatta dal commentatore della Premier League Ian Darke nel fine settimana. Darke ha rivelato come il suo co-commentatore ed ex centrocampista del Manchester United, vale a dire, Owen Hargreaves abbia parlato con Dzeko dopo una partita di Champions League a Roma.

Il possibile ritorno di Dzeko in Premier League

La scorsa stagione Dzeko è stato non distante dal passaggio all’Everton, con il club ancora alla ricerca di un sostituto a lungo termine per Romelu Lukaku. Tuttavia, la prima punta della Roma ha fatto sapere subito di non essere entusiasta di trasferirsi a Goodison Park. Discutendo del perché i giocatori a volte preferiscono trasferirsi alla Liga o in Serie A, Darke ha dichiarato che il tempo abbia fatto la differenza. E poi ha rivelato cosa ha detto Dzeko quando gli è stato chiesto della possibilità di unirsi a Everton:

“Ti racconto una storia qui, eravamo fuori a coprire una partita della Roma in Champions League. E Owen Hargreaves, che è stato il co-commentatore con me, ha avuto modo di parlare con Edin Dzeko, che ha giocato per la Roma, dopo la partita e gli ha detto che l’Everton fosse interessato a lui. E lui ha detto: “Cosa pensi che deciderò? Posso restare a Roma o andare verso la pioggia battente del Merseyside per giocare per l’Everton? Per favore, non chiedermelo più“.

Insomma, chiusura più netta non sarebbe possibile, per un giocatore che appare completamente immerso nel progetto Roma. Dzeko, che ha segnato 12 gol in 25 presenze in Serie A in questa stagione, ha recentemente dichiarato il suo desiderio più grande è che Henrikh Mkhitaryan possa rendere permanente il suo trasferimento alla Roma. Situazione molto chiara, pertanto, in attesa di capire nel corso delle prossime settimane quali saranno le prossime mosse di mercato della Roma.

I giallorossi dovranno preventivamente capire se nella prossima stagione giocheranno con Dzeko in Champions League o in Europa League, date le circostanze che si sono venute a creare.