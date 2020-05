Sempre più chiaro l’obiettivo della Roma per l’attacco

C’è ancora grande incertezza per quanto riguarda il futuro della Roma. Il fatto di non sapere quale competizione europea sarà disputata dalla compagine giallorossa nella prossima stagione per forza di cose influenza anche le strategie di mercato. Chiaro che un’eventuale ripresa del campionato ed una possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions League possa cambiare totalmente le carte in tavola.

Il mercato della Roma si concentra già sull’attacco

Resta il fatto che con l’addio praticamente certo di Kalinic, ci siano delle mosse praticamente obbligate per i giallorossi. Secondo quanto raccolto in questi giorni, ad esempio, la Roma è impegnata in trattative con Mino Raiola per un accordo con Everton e l’attaccante italiano Moise Kean. La Roma è una delle tante squadre della Serie A sulla carta intenzionate a riportare Kean in Italia, e il giornalista Nicolo Schira sostiene che la Roma al momento sia in testa al gruppo delle società propense a portare a termine l’operazione in questione.

Questo perché, secondo l’esperto di calciomercato, sono in corso trattative tra i giallorossi e Raiola, che rappresenta il ventenne. Si sostiene che l’attaccante voglia tornare nella penisola per riconquistare il suo posto nella squadra nazionale prima del campionato europeo nel 2021. A maggior ragione se pensiamo che nel giro di un anno ci saranno proprio gli Europei e poi il Mondiale.

Il mese scorso, Everton ha multato Kean per due settimane e ha dichiarato di essere “sconvolto” dal suo comportamento dopo aver organizzato una festa, nonostante il Regno Unito fosse bloccato a causa dell’emergenza coronavirus. Il giocatore, di tutta risposta dopo le numerose critiche ricevute, ha pubblicato un video su Instagram in cui ha parlato di se stesso che ha lavorato ieri con la didascalia: “Se non mi conosci non giudicarmi. Sappi solo che sto lavorando. ”

I Toffees hanno pagato alla Juventus un costo iniziale del cartellino pari a 27,5 milioni di euro la scorsa estate, ma ha segnato solo un gol in 26 presenze in questa stagione. Resta da capire quale tipo di accordo la Roma punta a strappare al club inglese per portare a termine una trattativa che si preannuncia non semplice ad oggi.