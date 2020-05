Sfuma il possibile scambio di mercato tra Roma e Juventus con Zaniolo nella trattativa

La Juventus vuole davvero portare Zaniolo a Torino, nonostante il grave infortunio occorso al giocatore della Roma durante lo scontro diretto di gennaio. Secondo quanto trapelato in queste ore, i bianconeri sarebbero pronti a prendere la parola nella prossima finestra di trasferimento. Tuttosport ha riferito che il giovane giocatore della Roma sia entrato nelle grazie della Vecchia Signora, anche se al momento appare molto complicato un accordo tra le parti.

Le ultime sul possibile passaggio di Zaniolo alla Juventus

Sulla base dei dati Transfermarkt, il prezzo di Zaniolo dovrebbe aggirarsi attorno ai 45 milioni di euro. Tuttavia, si dice che la Juventus abbia piani per la riduzione del prezzo e per tentare di più la Roma con Federico Bernardeschi come parte del trasferimento. Si dice che Roma voglia mantenere la giovane stella nella Capitale, ma si prevede che la crisi finanziaria causata dalla pandemia del virus corona costringerà i giallorossi a liberare Zaniolo .

Lo stesso Bernardeschi non è riuscito a conquistare la fiducia del nuovo allenatore della Juventus in questa stagione, visto che Maurizio Sarri non lo ha schierato più di tanto. L’ex Fiorentina è apparso in campo solo dodici volte. Nel frattempo, Zaniolo ha iniziato a ottenere un posto regolare nella squadra composta da Paulo Fonseca. Il giocatore, di appena 20 anni, è apparso 24 volte con 20 apparizioni da titolare. Zaniolo è stato in grado di far registrare 6 goal e 3 assist.

Oltre ad essere considerato un potenziale giovane giocatore di grande prospettiva, Zaniolo è anche in grado di giocare in varie posizioni. Anche se spesso ricopre il ruolo di centrocampista offensivo, Zaniolo può anche essere schierato anche come attaccante nel ruolo di ala. Va anche detto che in emergenza il ragazzo sia stato schierato nel ruolo di prima punta, stando a quanto abbiamo avuto modo di osservare lo scorso mese di dicembre in occasione della sfida di San Siro contro l’Inter.

Difficile che la Roma possa decidere di accettare offerte non mostruose per Zaniolo, considerando il fatto che i bianconeri per ora si sono limitati ad inserire in questo possibile affare Bernardeschi. Insomma, al momento non ci sono i presupposti per portare avanti il discorso.