La Roma vuole per davvero Todibo: le ultime notizie

Tobido è un giocatore sul quale c’erano e ci sono grandi aspettative in casa Barcellona. Il giocatore è arrivato dal Tolosa, nel gennaio del 2019. Il francese allora aveva solo 19 anni compiuti di recente e in Francia lo consideravano uno dei principali talenti con più futuro nel Paese. Il Barcellona è stato rapido e lo ha portato in Spagna con investimento di un milione di euro, superando verso altri grandi che gli avevano chiesto informazioni Sfortunatamente, il francese non ha convinto Ernesto Valverde e questo gli ha reso molto difficile la sua permanenza nel Barça.

Il futuro incerto per Tobido

Il tecnico gli ha dato pochissimi minuti e nessuno dei due allenatori avuti lo ha usato troppo in questa prima metà della stagione in corso. Alla fine, a gennaio ha optato per il suo bene di lasciarlo uscire e lo ha ceduto allo Schalke 04 in modo che potesse esprimesi in Bundesliga. I tedeschi, inoltre, risparmiarono un’opzione di acquisto impostata in 25 milioni di euro. La sua esperienza in Germania è stata abbastanza buona e quindi sembrava chiaro che “The Miners” potessero continuare con lui.

Sfortunatamente per il club Germano, il coronavirus ha costretto a fermare il calcio in tutta Europa e le perdite che ciò comporta può generare ripercussioni direttamente in questa firma. Sembra che lo Schalke non avrà i soldi per affrontare un’operazione come questa e quindi già ci sono molti altri club che si sono uniti alle offerte dei francesi. L’ultima a farla è stata la Roma, che come riporta il quotidiano “Mondo sportivo” avrebbe già chiesto informazioni su lui a Barcellona .

L’interesse dei giallorossi per il francese internazionale Sub-20 è di lunga durata, dal momento che hanno cercato di portarlo in Italia in estate. Ed ora la Roma pare voler procedere effettivamente, dal momento che è uno dei suoi più grandi obiettivi sul mercato. Il Barça deve vendere per essere in grado di eseguire la sua pianificazione sportiva e Todibo potrebbe lasciare il club tra 20 e 25 milioni di euro. L’obiettivo è che la sua vendita non si distanzi troppo di questa cifra, dal momento che la sua età e qualità lo rendono un giocatore molto interessante.

I buoni rapporti che il Barcellona ha con la Roma potrebbero facilitare l’accordo, se pensiamo al recente accordo per Carles Pérez in inverno per 11 milioni di euro. Everton, Watford, Milano, Bayer Leverkusen, Southampton e Monaco sembrano essere i grandi concorrenti che avranno modo di insidiare la Roma.