Di nuovo attuale per la Roma il nome di Junior Firpo: la situazione

Ci sono diverse fonti che da alcuni giorni a questa parte parlano con insistenza del ritorno di fiamma da parte della Roma per Junior Firpo. Talento indiscutibile del Barcellona, il giocatore pare che da sempre piaccia a Fonseca, il quale lo vedrebbe bene nei suoi ingranaggi, al punto che nelle prossime settimane potrebbe essere imbastita una trattativa tra i due club, che tuttavia si preannuncia non semplice. Proviamo dunque a capire come stiano le cose.

Le ultime sull’interesse della Roma per Junior Firpo

La Roma è l’ultimo club, in ordine di tempo, che ha mostrato interesse per la firma del difensore del Barcellona Junior Firpo, che il club catalano ha dichiarato di poter lasciare al giusto prezzo. La compagine capitolina, fanno sapere testate iberiche, sta pensando a Junior mentre cerca di rafforzare la propria difesa per la prossima stagione e, come riportato non molto tempo fa anche dalla Gazzetta dello Sport, ha due obiettivi: il primo è proprio l terzino sinistro del Barça, che costerebbe circa 25 milioni di euro, mentre il secondo è Jan Vertonghen del Tottenham.

Secondo le indiscrezione, la firma di Junior e Vertonghen consentirebbe alla Roma di valutare al meglio la situazione di Spinazzola. Kolarov e Junior entrerebbero in questo modo in competizione per il ruolo di terzino sinistro. Junior Firpo si è unito al Barça del Real Betis la scorsa estate, ma non è riuscito ad impensierire più di tanto Jordi Alba per il suo posto nell’undici titolare blaugrana e il Barcellona ha pensato di includerlo come una potenziale pedina di scambio in potenziali affari in vista della prossima estate.

Al momento il futuro del ragazzo appare effettivamente lontano da Barcellona e la Roma non ha mai nascosto un certo interesse nei suoi confronti. Chiaro che tutte le strategie di mercato dei giallorossi siano legate alla competizione europea che verrà disputata la prossima stagione. Ad oggi non si hanno ancora certezze sulle decisioni che verranno prese sulla conclusione della Serie A. In caso di qualificazione in Champions League qualsiasi valutazione cambierebbe e per i giallorossi si aprirebbero nuove porte anche in termini di calciomercato per il 2021.