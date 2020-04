Il possibile scambio tra Roma ed Everton in estate

Con una stagione ancora da concludere e in attesa di capire a quale competizione europea parteciperà la Roma in vista della prossima annata, si comincia a parlare in questi giorni di possibili operazioni di mercato. In particolare, nel Regno Unito si parla di un possibile scambio tra i giallorossi e l’Everton, con un doppio trasferimento di attaccanti che in termini di ruoli non dovrebbe rivoluzionare le due rose, pur avendo i giocatori coinvolti caratteristiche differenti.

Le ultime news sul potenziale scambio tra Roma ed Everton

Nello specifico, la Roma potrebbe usare Cengiz Under come parte di un accordo di scambio con l’attaccante dell’Everton Moise Kean. Le stesse fonti inglesi, però, evidenziano che sull’ex Juventus ci sarebbero anche compagini del calibro di Siviglia, Milan e Napoli. E questo, senza dimenticare che il prezzo del cartellino si aggiri attorno ai 30 milioni di euro.

In UK citano poi calciomercato.com, secondo i giallorossi hanno inevitabilmente abbassato il prezzo originale di 40 milioni per il proprio giocatore rispetto a quanto richiesto solo un paio di mesi fa, poiché la crisi del coronavirus ha influito sulle commissioni di trasferimento. La chiave potrebbe quindi essere quella di includere una delle colonne della Turchia negli accordi di scambio con altri giocatori. In questo senso, ad oggi l’Everton è la squadra favorita, perché Carlo Ancelotti potrebbe dare l’ex attaccante della Juventus Kean, che è disperato di tornare in Serie A.

Kean è più incline alla Roma, poiché uno dei suoi migliori amici è il compagno di squadra internazionale Under 21 Nicolò Zaniolo. Anche il Siviglia tiene d’occhio la situazione, dal momento che Monchi è stato il manager della Roma che per primo ha voluto Under allo Stadio Olimpico, mentre il Napoli potrebbe proporre Elseid Hysaj come parte dell’accordo alla compagine inglese per aggiudicarsi Kean. Infine, il Milan è stato vicino a Cengiz Under per mesi ed ha già tentato di scambiarlo con Suso a gennaio.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di mercato di Roma ed Everton, in attesa di capire se ci possano essere o meno i presupposti per le due società nel portare avanti un discorso di questo tipo.