La Roma del 2021 ripartirà da Dzeko, non ci sono dubbi

C’è grande incertezza in questo momento attorno al futuro della Roma 2021. Inevitabilmente, la programmazione della nuova stagione dipenderà dal modo in cui andrà a concludersi quella attuale, con tutte le differenze del caso anche in termini di budget a seconda del fatto che i ragazzi di Fonseca si qualifichino per la prossima edizione dell’Europa League, o meglio ancora della Champions League. Questione cruciale, che prima di tutto dipenderà dall’andamento del Coronavirus e poi dalle eventuali prestazioni in campo dei ragazzi.

Dzeko ancora a guidare la Roma il prossimo anno

Squadra che, se richiamata in campo, con tutte le limitazioni del caso dettate dal protocollo di sicurezza anti Covid-19, sarà ancora una volta guidata da Edin Dzeko. Negli ultimi giorni si è parlato tanto del possibile addio dell’attaccante bosniaco, non tanto per le prestazioni offerte dal ragazzo in stagione, quanto per l’ingaggio molto pesante da 7 milioni di euro a stagione. E questo, con la carta d’identità che dice “34 anni”, oltre alla possibilità che la squadra non si qualifichi per la Champions League (con tutto quello che ne consegue in termini di mancato fatturato), potrebbe avere un ruolo molto importante.

Non la vede così la società, che negli ultimi giorni ha deciso addirittura di rilasciare una nota ufficiale all’ANSA per smentire nel modo più assoluto tutte le voci riguardanti il possibile addio di Dzeko. A prescindere che si tratti dell’Inter o di un’altra squadra, i giallorossi ad oggi non vogliono rinunciare al proprio Capitano. Questo quanto affermato con la suddetta nota:

“L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore. Le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento”.

Insomma, in attesa che la si capisca di più sulle prospettive della Roma in vista della stagione 2020/2021, adesso sappiamo quantomeno che la società intenda puntare in primis su un elemento come Dzeko.