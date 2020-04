I 3 migliori giocatori della Roma nel 2020: Smalling batte tutti

Il 2020 della Roma non è certo stato esaltante fino a questo momento, inutile girarci intorno, visto che la squadra non è stata in grado di dare continuità di prestazioni e di risultati rispetto a quanto di buono si era visto nello scorcio finale del 2019. Il buon punto ottenuto sul campo dell’Inter e la netta vittoria a Firenze, infatti, avevano forse illuso tanti tifosi che la lotta per la conquista di un posto nella prossima edizione di Champions League potesse essere meno complicata del previsto, ma evidentemente le cose non stanno così.

I migliori 3 per la Roma nel 2020: non solo Smalling

In questi giorni ci siamo concentrati sui giocatori che hanno deluso maggiormente in casa Roma, ponendo l’accento ad esempio su Pellegrini. Per quest’ultimo, infatti, almeno per ora non è arrivata la tanto attesa consacrazione in una stagione che doveva essere fondamentale per la sua carriera. Al di là delle note stonate, però, è importante concentrarsi anche su coloro che hanno dato risposte importanti a Fonseca. Soprattutto nel momento di massima difficoltà per i giallorossi, quando sono arrivate due vittorie consecutive prima dello stop del campionato.

Smalling. Impossibile non partire dall’ex difensore del Manchester United. Certo, anche lui ha avuto un calo che si è notato soprattutto a cavallo delle partite con Sassuolo e Bologna, impossibile negarlo, ma è stato anche il primo a rialzare la testa. Tra i pochi a salvarsi a Bergamo, è stato anche colui che ha dato la giusta scossa all’ambiente fornendo prove importanti contro Lecce e Cagliari. L’eventuale risalita della Roma non potrà non passare da un giocatore fondamentale.

Pau Lopez. Certo, l’indecisione che è costata la vittoria nel derby pesa e magari quella sera con un risultato diverso avremmo avuto un’inversione di tendenza anticipata. Tante volte, però, è stato fondamentale. Vedere per credere la trasferta sul campo del Genoa e quella di San Siro contro l’Inter. In generale, ha il grande merito di dare sicurezza a tutto il reparto.

Mkhitaryan. L’ex Arsenal è stato protagonista di una stagione anonima fino a metà febbraio, poi ha cambiato passo ed ha suonato la carica per tutti i giocatori offensivi della Roma. Letteralmente trasformato nelle ultime partite, merita applausi per la forza mentale avuta.