Non del tutto chiusa la pista Willian per la Roma

In questi giorni è trapelato un dettaglio di calciomercato non di poco conto, considerando il fatto che nei mesi scorsi Willian pare sia stato proposto alla Roma. Giocatore dal rendimento garantito, che per tutta una serie di ragioni non ha potuto vestire la maglia giallorossa. Trattativa non andata in porto, dunque, ma a quanto pare l’idea di poterlo vedere in Serie A, magari proprio nella Capitale, non è del tutto tramontata.

Il futuro di Willian non per forza in Premier League

Il futuro di Willian , 31 anni, non è affatto chiaro e potrebbe lasciare il Chelsea proprio quest’estate poiché il suo contratto sta per scadere. Il brasiliano sembra chiaro che desidera rimanere in Inghilterra, ma mantiene aperte le sue opzioni: “Il mio desiderio è di continuare in Premier League anche se non escludo di giocare in altri campionati. Vedremo cosa succederà alla fine della stagione “.

Secondo quanto emerso di recente, Willian stava negoziando il suo nuovo contratto con il club di Londra, ma le trattative si sono interrotte . La politica del Chelsea è di non rinnovare i giocatori oltre i 30 anni per troppe stagioni, mentre l’ala vuole desidera al contrario un prolungamento “importante” per tre anni:

“Le uniche trattative concrete che ho avuto finora sono state con il Chelsea per rinnovare . Volevano darmi un contratto di due anni e ne volevo tre. Ora tutto il discorso si è bloccato”.

Inevitabile che anche la situazione sanitaria legata alla pandemia del Coronavirus renda tutto il discorso molto più complicato. Di sicuro si dovranno attendere alcune settimane per saperne di più

Sembra che i Blues non siano disposti ad accettare quella richiesta, così Willian potrebbe lasciare Stamford Bridge dopo sette anni. Di sicuro un giocatore di questo livello, considerando anche il rendimento di queste settimane, non sarà a corto di offerte. Ad esempio il Tottenham e l’Atletico Madrid, secondo quanto trapelato proprio in questi giorni lo hanno inserito nelle rispettive agende, senza dimenticare che di recente Willian sia stato associato anche al PSG.

Staremo a vedere come andrà a fine questo nuovo intrigo di mercato e se la Roma riuscirà ad inserirsi in una trattativa che appare non semplice.