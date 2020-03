La Roma ha già individuato l’alternativa a Smalling dovesse saltare il riscatto

Il riscatto di Smalling pare essere particolarmente complicato, con il Manchester United intenzionato a capitalizzare al meglio l’ottima stagione del difensore inglese in giallorosso. I Red Devils vogliono recuperare poco meno di 30 milioni di euro dalla sua cessione e non avrà importanza la squadra a cui piazzarlo. Ecco perché proprio in queste ore stanno prendendo piede le prime ipotesi riguardanti le alternative che la Roma potrebbe prendere in considerazione qualora il giocatore dovesse essere fuori budget.

La Gazzetta dello Sport anticipa le mosse della Roma

La Roma vuole seguire il proprio piano e spera di firmare un giocatore del Manchester United. Secondo La Gazzetta dello Sport, pare che Petrachi abbia un progetto ben preciso, con il team della capitale intenzionato firmare Marcos Rojo in estate, dopo le buone prestazioni offerte da Chris Smalling. Curioso il fatto che i due siano stati compagni di squadra argentino all’Old Trafford.

In particolare, pare che James Pallotta, al momento ancora presidente della Roma, vuole continuare a costruire un progetto vincente in attesa di novità concrete ed importanti sul fronte societario. Questione, quella, inevitabilmente rallentata dall’emergenza sanitaria che si è venuta a creare nel corso delle ultime settimane a causa del Coronavirus. Il proprietario spera di aggiungere qualità alla sua squadra a partire dalla zona difensiva del campo e l’idea del club è quella di portare nella Capitale un altro calciatore dal Manchester United. Sperando ovviamente di ripetere l’esperienza di quest’anno.

Chris Smalling è arrivato nella finestra dei trasferimenti estivi e finora ha giocato più che bene in questa stagione. Pertanto, come ha sottolineato “La Gazzetta dello Sport”, il club potrebbe decidere di seguire un percorso simile nel corso dei prossimi mesi qualora l’opzione numero uno dovesse rivelarsi troppo complicata per le casse societarie. In questo particolare contesto ha preso piede l’idea di acquistare Marcos Rojo in estate, con il difensore di proprietà dello stesso Manchester United che attualmente gioca in prestito con la maglia dell’Estudiantes La Plata in Argentina.

Anche lui, infatti, durante la permanenza in Premier League non ha convinto i Red Devils. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Petrachi per il mercato della Roma.