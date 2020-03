Sempre più vicino il ritorno di De Rossi alla Roma

Meno di un mese dopo aver dichiarato di aver appeso le scarpette al chiodo, Daniele De Rossi è tornato allo Stadio Olimpico di Roma. Tutti ricordano la sua apparizione camuffata in Curva Sud in occasione della sfida contro la Lazio. Per De Rossi, è stato un ritorno speciale. Per la prima volta da quando aveva lasciato Roma aveva messo piede nell’Olimpico. E non a caso ha anche scelto di tornare in modo speciale. Insomma il Derby della Capitale contro la Lazio è diventato il momento scelto da De Rossi per tornare a casa.

Le prospettive di De Rossi per il mondo Roma

È passato un altro mese dal ritorno e ora si dice che De Rossi sia davvero tornato a far parte di Roma. Precisamente, come allenatore del team Primavera. Indiscrezione a dir poco interessante perché nel team Primavera c’è da sempre un’altra figura della famiglia De Rossi, vale a dire il suo papà Alberto. Lo stesso Alberto ha ricoperto la sua carica per 27 anni come allenatore del squadra Primavera e ora gli potrebbe essere offerta una posizione più alta. Insieme a Morgan De Sanctis e Bruno Conti, Alberto potrebbe diventare un supervisore dell’Accademia Giallorossi .

Il nome De Rossi si fa pertanto con insistenza in sostituzione di suo padre. Le voci che girano in questo periodo non possono essere analizzate in modo indipendente rispetto alla notizia dell’acquisizione che, si dice, sarà presto realizzata. L’ex centrocampista giallorosso, come tutti sanno, da tempo ormai si sentiva incompatibile con la leadership di Pallotta.

Pertanto, il ritorno di De Rossi come allenatore del team Primavera sarà realizzato solo se il Gruppo Friedkin riuscirà effettivamente ad acquisire la Roma dal Gruppo Raptor. Secondo il Corriere dello Sport , l’accordo di acquisizione è stato raggiunto dallo scorso Natale. Al momento, tutti i dettagli al riguardo pare siano stati curati e l’ufficialità arriverà a stretto giro.

Arrivati a questo punto, non resta altro da fare che attendere le prossime mosse che andranno ad investire una figura come quella di De Rossi, considerando il fatto che le aspettative verso il suo ritorno sono elevate come non mai. Restate sintonizzati.