Le probabili formazioni di Roma-Gent e come vederla in TV

Mancano appena due giorni al ritorno dell’Europa League e se da un lato il match Roma-Gent in altri momenti della stagione sarebbe stato considerato più un fastidio che un impegno cruciale, alla luce del pessimo 2020 che si è configurato fino a questo momento per i ragazzi di Fonseca diventa indispensabile approcciare al meglio l’impegno. Proviamo dunque ad analizzare tutte le ultime formazioni che giungono da Trigoria, soprattutto a proposito dell’undici che il tecnico dovrebbe mandare in campo dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Roma-Gent in Europa League

Quale sarà la risposta tattica di Fonseca dopo l’ennesima sconfitta in campionato rimediata sul campo dell’Atalanta? Dopo la squalifica in campionato, maturata dopo il cartellino rosso contro il Bologna, rivedremo dal primo minuto Cristante in occasione di Roma-Gent. Rientro che comporterà il nuovo arretramento di Mancini sulla linea dei difensori, a cinque giorni di distanza dalla discreta prova fornita a centrocampo contro i nerazzurri.

Nonostante le ultime uscire davvero opache, quella di giovedì sera sarà l’occasione giusta per gustarsi nuovamente in campo Pellegrini in campo dall’inizio. L’ex Sassuolo è chiamato a dare importanti segnali a tutti, considerando il fatto che questa crisi del 2020 porta in parte il suo nome. Enormi le aspettative sul ragazzo, ma da un mesetto abbondante non riesce ad incidere in alcun modo, al punto da rimediare cartellini in successione. Ecco le probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Carles Perez, Kluivert, Pellegrini, Dzeko. All. Fonseca. Gent (4-3-1-2): Kaminski, Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi, Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo, David, Bezus. All. Thorup.

Come guardare Roma-Gent in TV

Per chi non lo sapesse, Roma-Gent non sarà un’esclusiva Sky. Tutti coloro che sono interessati alla partita, infatti, se la potranno godere in diretta TV su Sky Sport, ma anche in chiaro su TV8. Ovvi gli effetti per i tifosi che invece potranno seguire il match solo in mobilità, se pensiamo al fatto che in diretta streaming potrete ripiegare con il vostro abbonamento sull’app Sky Go. In alternativa, ci sarà anche lo streaming disponibile gratuitamente su tv8.it. Insomma, non mancano le soluzioni per seguire le prove di riscatto giallorosso.