Le pagelle di Atalanta-Roma: ridateci il vecchio Pellegrini

La partita Atalanta-Roma poteva segnare nel bene o nel male la stagione della squadra giallorossa, dopo un mese abbondante da dimenticare per i ragazzi di Fonseca. Ed in effetti anche a Bergamo ci sono stati segnali preoccupanti per il tecnico, a maggior ragione se pensiamo che il primo tempo si era concluso con il vantaggio per certi versi fortuito per gli ospiti. Poteva essere l’episodio in grado di cambiare partita e stagione, soprattutto in ottica qualificazione Champions, League, ma così non è stato.

Le pagelle di Atalanta-Roma

In effetti, ci sono diversi spunti interessanti analizzando più da vicino le pagelle di Atalanta-Roma, soprattutto tra coloro che proprio non riescono a dare un nuovo indirizzo alla propria stagione. Vedere per credere il caso di Pellegrini, poco prima di Natale diventato un autentico punto di riferimento per la squadra, prima di trasformarsi in oggetto misterioso. Tutti hanno in mente la prova straordinaria a Firenze, ma ormai sembra essere un lontano ricordo. Discorso ovviamente che vale anche per altri giocatori. Ecco le pagelle:

PAU LOPEZ 6,5 – Una grande uscita su Gomez nel primo tempo, per un intervento decisivo nel non cambiare subito l’andazzo del match. Incolpevole sui gol.

PERES 5,5 – Alla fine ci mette pure impegno. Il problema è che non basta per gli obietti della Roma.

SMALLING 6 – Contiene bene Zapata e dà un apprezzabile segnale dopo alcune prove non da lui.

FAZIO 5 – Fonseca gli ridà spazio, lui fa poco per fargli cambiare idea. Probabile che non lo si riveda per un po’. Troppo incerto

SPINAZZOLA 5 – Anche nel suo caso la prova di Marassi appare un lontano ricordo. Patisce comunque il momento negativo della squadra.

MANCINI 6,5 – Paradossalmente il migliore tra i suoi. Il fatto che lotti più di tutti giocando fuori ruolo, la dice lunga sugli altri.

PELLEGRINI 4 – Davvero irriconoscibile. Un’involuzione inspiegabile da Firenze in poi che non può essere giustificata da un momento complicato.

KLUIVERT 5 – Qualche spunto lo regala pure nel primo tempo, ma è fumoso come lo si è visto spesso nella sua parentesi romana.

MKHITARYAN 5 – Anche lui appare fuori ruolo, ma il fatto stesso che nessuno si accorga della sua presenza dovrebbe indurlo a farsi qualche domanda.

PEROTTI 5 – Appare troppo lento e fuori contesto. Svanita la sensazione che possa accadere qualcosa con la palla tra i suoi piedi.

DZEKO 6,5 – Bravo a sfruttare il regalo di Palomino e ritrovata generosità, ma predica nel deserto se pensiamo al fatto che il terzetto dietro di lui spesso lo ignori.