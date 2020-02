Le probabili formazioni di Atalanta-Roma: la rivoluzione di Fonseca

Ci sono diversi spunti interessanti da prendere in esame oggi 14 febbraio a proposito di Atalanta-Roma, soprattutto per quanto riguarda la probabile formazione che sarà mandata in campo da Fonseca in occasione di un match che si potrebbe rivelare decisivo nella corsa per un posto in Champions League. In caso di vittoria dei padroni di casa, infatti, i giallorossi scivolerebbero a -6 dal quarto posto e a quel punto il vero obiettivo stagionale della Roma sarebbe in grave pericolo.

Tutto sulle probabili formazioni di Atalanta-Roma

Le ultime informazioni raccolte in queste ore, ci dicono che le probabili formazioni di Atalanta-Roma potrebbero regalarci una vera e propria rivoluzione per i giallorossi. Sia in termini di uomini, sia dal punto di vista del sistema di gioco. E così, a Bergamo potrebbe essere rispolverato ad esempio Fazio, magari per aggiungere più fisicità nel tentativo di contrastare un vero e proprio carro armato come Zapata.

Attenzione però, perché nel caso in cui questa mossa dovesse essere confermata, non si tratterebbe di una bocciatura per Mancini. Il grande ex di questa partita, infatti, verrebbe avanzato a centrocampo, esattamente come avvenuto circa tre mesi fa in occasione della trasferta della Roma sul campo dell’Udinese nel turno infrasettimanale. Anche qui, l’obiettivo sarebbe quello di dare consistenza e fisicità in mediata.

La scelta forte, invece, riguarderebbe le fasce, perché se da un lato gli esterni alti dovrebbero essere Perez e Mkhitaryan, come si poteva facilmente immaginare essendo stati loro due tra i pochi a salvarsi in occasione dell’anticipo della scorsa settimana contro il Bologna, al contempo dietro dovremmo assistere al rilancio di Spinazzola e Bruno Peres. Evidentemente, dunque, Santon e Kolarov in occasione delle ultime uscite della Roma non hanno dato le risposte che Fonseca si aspettava. Ecco dunque le probabili formazioni di Atalanta-Roma: