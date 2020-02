Consistente il flirt tra la Roma e Mertens: le ultime novità di mercato

La stagione della Roma è ancora lunga, con la lotta per un posto in Champions League che si preannuncia ricca di ostacoli soprattutto interni, al di là della forza dell’Atalanta e di alcune squadre che al momento si trovano alle spalle dei giallorossi e che al contempo potrebbero rientrare in gioco. Ciò non vuol dire che Petrachi non si stia già guardando intorno in vista della prossima stagione, con alcune operazioni di mercato come quella di Mertens che potrebbero essere anticipate.

Possibile il trasferimento di Mertens alla Roma?

Ci sono realmente delle possibilità che Mertens accetti il trasferimento in giallorosso? Certo, molto potrebbe dipendere dall’eventuale qualificazione in Champions League della Roma, ma è altrettanto verso che il discorso ingaggio possa rappresentare un’ottima arma per lo stesso Petrachi. L’ex PSV chiede al Napoli almeno 5 milioni di euro per rinnovare e al momento la società partenopea pare non disposta ad accontentarlo. Di opinione diversa in casa Roma, al punto che, come racconta il Corriere dello Sport, di recente il giocatore è stato visto nella Capitale:

“Una cosa è certa: al belga piace Roma al punto da andarci due volte (nei giorni di riposo concessi da Gattuso) negli ultimi 8 giorni. Come riportato sul Corriere dello Sport di ieri, martedì 4 febbraio l’attaccante è stato visto in città insieme a due uomini. Curiosamente, si trovava a pochi chilometri dal luogo dove, nel frattempo, andava in scena l’incontro tra gli emissari di Friedkin e quelli della proprietà uscente della Roma, con il direttore sportivo Petrachi nei paraggi. Mertens ha visitato la Città Eterna anche il 28 gennaio, in quel caso con la moglie Katrin. Lo testimonia una foto, scattata nello stesso ristorante dove ha mangiato pure tre giorni fa, “La Buca di Ripetta”, in una traversa di via del Corso. Un fan lo ha avvicinato e gli ha chiesto se si trovasse lì per parlare con la Roma; lui ha risposto con un sorriso compiaciuto. Non ha smentito ed è un piccolo segnale”.

Nessuna prova inconfutabile sul fatto che Mertens possa essere realmente predisposto a firmare per la Roma dopo le notizie trapelate in questi giorni con relativi suoi avvistamenti in città, ma è chiaro che quelli riportati oggi possono essere considerati ottimi presupposti affinché in estate si possa parlare seriamente del possibile trasferimento dell’attaccante alla corte di Fonseca. Sul fronte ingaggio, infatti, non dovrebbero esserci problemi.

Resta da capire se lo stesso Mertens possa essere convinto dal progetto giallorosso. Nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più in questo senso, ma è chiaro che la Roma farà tutto il possibile per piazzare questo colpo di mercato che sarebbe molto importante, anche per la capacità di questo giocatore di ricoprire diversi ruoli dell’attacco da alcune stagioni a questa parte.