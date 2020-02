Le pagelle di Sassuolo-Roma: bocciatura totale per Pellegrini

Le pagelle di Sassuolo-Roma probabilmente mai come in questo caso dovrebbero partire da Fonseca, considerando il fatto che il tecnico giallorosso pare aver sbagliato totalmente non tanto la formazione mandata in campo, visto che dopo una partita del genere anche i giocatori devono prendersi le proprie responsabilità, quanto per l’atteggiamento. Già, perché se da un lato l’approccio mentale è stato scandaloso, anche la difesa alta imposta dal tecnico con le particolari caratteristiche degli attaccanti neroverdi ha mandato in tilt tutta la squadra. Cerchiamo dunque di analizzare tutto.

Le pagelle di Sassuolo-Roma con tanti bocciati

Esaminando le singole prestazioni d questo Sassuolo-Roma è impossibile non partire da Pellegrini. L’ex del match, infatti, è ormai visto come erede di Florenzi, essendo praticamente l’ultimo tra i “core de Roma”, ma contro la squadra che negli anni scorsi lo ha reso grande, ha steccato completamente la partita. Tuttavia, tra le note negative della serata Fonseca ha solo l’imbarazzo della scelta.

Pau Lopez 6: prende quattro gol senza particolari responsabilità. Da un lato alcuni interventi evitano un passivo peggiore, dall’altro non ha il guizzo giusto soprattutto sul quarto gol (non così angolato il destro di Boga);

Santon 4: fa poco per risollevare il morale alle vedove di Florenzi. Partia orribile, anche se i compagni di reparto non fanno nulla per dargli una mano. Ora deve svegliarsi;

Mancini 4,5: mandato al bar da Caputo e Boga in occasione del primo e del quarto gol del Sassuolo. Nervono e mai mentalmente in partita, stecca del tutto l’appuntamento;

Smalling 5: stavolta soffre tantissimo anche lui. Meno degli altri che compongono la linea, ma è proprio in serate del genere che ci si aspetta una leadership in grado di cambiare l’inerzia di una partita nata storta;

Spinazzola 5: soffre tanto Berardi, ma ha quantomeno il merito di reagire un pochino con il trascorrere dei minuti, a differenza dei compagni di squadra;

Veretout 4: ci ha capito davvero poco per tutta la partita. Sempre messo in mezzo dagli avversari, non ha mai fatto salire di giri il motore della manovra giallorossa;

Cristante 4: le partita pessime iniziano a non essere poche in stagione. Al netto dell’infortunio, che sicuramente si fa sentire, inizia a preoccupare per davvero;

Under 5: a differenza di altri, almeno ci prova. Certo, anche qui siamo lontani anni luce dal derby;

Pellegrini 4: fallisce clamorosamente un’altra occasione. La stagione della consacrazione sta iniziando a diventare quella dell’involuzione;

Kluivert 4: ancora una volta fumoso e discontinuo. Contro il Sassuolo, i suoi lampi rappresentano le eccezioni;

Dzeko 5: si sbatte, ma realizza un solo gol su tre totali facili facili. Avrebbe potuto cambiare la partita.