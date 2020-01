Le pagelle di Roma-Lazio: che errore di Pau Lopez

Roma-Lazio, come sempre, non è mai una partita banale. Una partita che ha visto finalmente Dzeko incisivo e Pau Lopez in giornata storta. Episodi, certo, ma che in partite del genere fanno tutta la differenza del mondo. Nel bene e nel male. Questo è tanto altro, nell’ambito di una partita davvero importante per quanto riguarda la lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League.

Le pagelle di Roma-Lazio

Scendendo maggiormente in dettagli, l’analisi delle singole prestazioni non può non tenere in considerazione il clamoroso errore di Pau Lopez, il primo da quando è alla Roma, che a conti fatti ha letteralmente regalato il gol del pareggio ad Acerbi nel momento in cui la Lazio dava l’idea di non sapere come impensierire i giallorossi. Un vero peccato, ad una settimana di distanza dall’autentico miracolo contro il Genoa. Ecco le pagelle di Roma-Lazio:

Pau Lopez 4,5: pare ingeneroso concentrarsi su di lui questa sera, ma l’errore che regala il gol del pareggio alla Lazio prende il sopravvento su altro. Pesante sia per il momento in cui arriva, sia per la sua platealità;

Santon 6,5: davvero convincente in questo derby. Discreta spinta e fase difensiva sempre attenta. Miglior partita da quando è alla Roma;

Mancini 6,5: un paio di indecisioni, ma soprattutto nella ripresa cresce gradualmente e annulla Immobile.

Smalling 6: partita di grande sostanza, ma sulla sua prestazione incide anche la leggera indecisione che certo non ha aiutato Pau Lopez sul gol della Lazio;

Spinazzola 6: inizio incoraggiante, prima di calare molto nel secondo tempo. Ottime le diagonali, ma arriva poco sul fondo;

Veretout 6: corre tanto e questo gli costa tanto in fase offensiva quando occorre lucidità. Match comunque attendo e giocatore sempre prezioso per Fonseca;

Cristante 5,5: ancora non convince. C’è da ritrovare il ritmo partita e la giusta posizione in un ruolo che pare ancora non suo;

Under 7: tanti spunti interessanti ed una palla d’oro a Dzeko che nel finale poteva dare la vittoria ai giallorossi. Si sta gradualmente ritrovando;

Pellegrini 5: un gran tiro da fuori respinto dal palo, ma per il resto arriva sempre in ritardo sulle palle che fanno la differenza. Primo calo dopo il rientro dall’infortunio;

Kluivert 5: proprio non riesce a trovare continuità. L’impegno non manca, ma continua ad essere fumoso;

Dzeko 6,5: ha il merito di sbloccarla e di essere un pericolo costante, anche se in un paio di circostanze poteva e doveva essere più cattivo.