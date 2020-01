Politano è davvero ad un passo dalla Roma: altro indizio da Milano

Sono novità incoraggianti quelle che arrivano direttamente da Milano in questi minuti, per quanto riguarda la felice conclusione della trattativa che dovrebbe portare Politano a vestire nuovamente la maglia della Roma, dopo l’esperienza di diversi anni fa con la Primavera giallorossa. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, l’esterno offensivo dell’Inter pare non sia stato convocato da Conte in vista del match di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro contro il Cagliari. Un segnale molto importante che di certo non sarà fuggito a coloro che seguono con attenzione le vicende del calciomercato.

Gli ultimi dettagli sullo scambio tra Inter e Roma per Politano e Spinazzola

Nello specifico, secondo quanto riportato da Sky, sarebbero ormai da definire solo gli ultimi dettagli per quanto riguarda lo scambio tra Inter e Roma che riguarda Politano e Spinazzola. Resta da capire solo la formula, visto che i due giocatori pesano in modo differente a bilancio, ma ormai le volontà di tutti sembrano esserci affinché si possa concretizzare la doppia operazione, senza ombra di dubbio agevolata dal fatto che entrambi possano contare sul medesimo agente. Ulteriori dettagli sono stati poi forniti dal Corriere dello Sport poco fa:

“Niente convocazione per Matteo Politano in vista della gara di Coppa Italia di scena oggi alle 20.45 a San Siro contro il Cagliari. Antonio Conte lascia a casa l’esterno, chiaro segnale che la trattativa tra Inter e Roma per il ritorno del ventiseienne nella capitale, nell’ambito dello scambio che vedrebbe Spinazzola accasarsi con la squadra nerazzurra, sia ormai molto vicina alla conclusione. L’infortunio di Nicolò Zaniolo domenica sera ha dato un’accelerata importante all’affare, con il club giallorosso deciso a rimpiazzare il ventenne di Massa con Politano, cresciuto nelle giovanili della Roma”.

Insomma, considerando il fatto che in linea puramente teorica questa sera Politano doveva conquistare senza troppe difficoltà una maglia da titolare contro il Cagliari, se non altro per aver avuto un minutaggio molto limitato nelle ultime settimane in campionato, è chiaro che le notizie provenienti da Milano in queste ore ci dicano che lo scambio tra Inter e Roma che contempla anche Spinazzola sia effettivamente ad un passo dalla sua concretizzazione.