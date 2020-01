La Roma monitora il futuro attaccante della Nazionale come vice Dzeko

Fare mercato in casa Roma non è semplice in questa sessione invernale, soprattutto dal punto di vista di Petrachi che ha la necessità di regalare a Fonseca un elemento che possa dare maggiori garanzie rispetto a Kalinic nel ruolo di vice Dzeko. Negli ultimi giorni,nella Capitale, ha iniziato a girare il nome di Piatek, ma oggi 10 gennaio l’operazione più fattibile (e per certi versi più affascinante) sembra portarci dritti a Scamacca.

Scamacca come possibile erede di Dzeko

La trattativa eventuale per Piatek non si preannuncia semplice. Certo, ci sono stati segnali interessante dal suo agente, considerando il fatto che con l’arrivo di Ibrahimovic il polacco rischia effettivamente di finire fuori dalle rotazioni di Pioli. Tuttavia, non si può non tenere in considerazione il fatto che sull’attaccante rossonero abbiano messo gli occhi ricchi club inglesi, come Newcastle, West Ham e Aston Villa. A questi dovremmo poi aggiungere anche il Bayer Leverkusen. Ad una situazione generale non semplice, poi, si aggiunge anche un’altra grana.

Piazzare Kalinic, infatti, non è un dettaglio di poco conto, soprattutto se pensiamo al fatto che fino a questo momento il croato non ha mostrato interesse a dire addio alla Roma. Una conferma importante sotto questo punto di vista è arrivata proprio nel corso delle ultime ore, considerando quanto è stato scritto dal Corriere dello Sport su Scamacca:

“Il nome nuovo potrebbe essere quello di Gianluca Scamacca, centravanti di ventuno anni dell’Ascoli, in prestito dal Sassuolo. Forte fisicamente, ha già realizzato dieci gol tra campionato e coppa Italia. Il Benfica ha offerto tredici milioni per prenderlo. A sedici anni lasciò la Roma per andare a giocare in Olanda al Psv. Tornare in giallorosso per lui sarebbe un sogno”.

Un’operazione sulla carta molto interessante, considerando il fatto che Scamacca potenzialmente ha tutte le carte in regola per raccogliere l’eredità di Dzeko un giorno. Considerando le origini di questo ragazzo, romanista nel sangue, oltre alla voglia della dirigenza di recuperare quello che è sempre stato considerato un patrimonio giallorosso, non è da escludere che nel corso dei prossimi giorni ci possano essere contatti più concreti con il Sassuolo per portare avanti l’operazione.