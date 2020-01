Le pagelle di Roma-Torino: male Florenzi, Pellegrini unica nota lieta

Non inizia certo nel modo in cui i tifosi giallorossi speravano questo 2020 che si preannuncia ricco di insidie, considerando sia come è andata Roma-Torino nell’anticipo post sosta natalizia, sia l’ennesima rocambolesca vittoria della Lazio, che rischia di far allontanare la squadra biancoceleste in classifica. Il momento vissuto dai ragazzi di Mazzarri, che prima della sosta erano stati addirittura battuti dalla Spal in casa, autorizzava indubbiamente ad essere fiduciosi in vista del match dell’Olimpico, ma evidentemente qualcosa è andato storto.

Le pagelle di Roma-Torino

Dopo aver perso 0-2 in casa contro una squadra in crisi, diventa davvero difficile salvare qualcuno parlando delle pagelle di Roma-Torino. Eppure, i giallorossi hanno creato tanto, scontrandosi contro Belotti e Sirigu in serata di grazia, ma più in generale contro un avversario che finalmente ha potuto fare la partita che desiderava. Vediamo dunque le singole prestazioni:

Pau Lopez 7: qualcuno gli attribuisce colpe sul primo gol, ma era coperto ed il tiro di Belotti era troppo forte. Anzi, per due volte è miracoloso sull’attaccante granata.

Florenzi 4: nervoso, poco attento in fase difensiva (da un suo errore di posizione nascono i due gol subiti) e confusionario in fase di spinta. Serata da dimenticare;

Mancini 5: stavolta non convince nemmeno lui. Troppo timida la chiusura in occasione dello 0-1 e meno sicuro di altre volte:

Smalling 6: la sua partita, invece, è ottima come sempre. Il voto cala per il goffo fallo di mano che vale il rigore del definitivo KO;

Kolarov 6: la sua spinta è costante, pur concedendo qualcosa dietro. In diversi momenti della partita è il più lucido;

Veretout 5,5: in leggero calo di condizione, confermando piccoli segnali che si erano percepiti pre-sosta. Servono rotazioni a centrocampo;

Diawara 6: sicuramente meglio del compagno di reparto. Non dispiace, anche se cala molto nella mezz’ora finale;

Zaniolo 4,5: gioca con il freno a mano tirato. Non riesce mai a mettersi in moto e Mazzarri ordina il costante raddoppio su di lui;

Pellegrini 6,5: per oltre un tempo l’unica vera luce del gioco giallorosso. Stasera è stato l’ultimo a mollare;

Perotti 5,5: molto meglio nel primo tempo, mentre nella ripresa regala un solo spunto, con cross che meritava miglior supporto;

Dzeko 5: molto male e decisamente indietro rispetto ai compagni. Lotta come al solito, ma contro questo Torino davvero non può bastare.