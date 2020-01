I primi possibili colpi di mercato per la Roma di Friedkin: focus sull’attacco

Ancora non è ufficiale il cambio di proprietà in casa Roma, eppure in queste ore sono già vivaci ed intense le voci di mercato sui primi possibili obiettivi di mercato con la nuova gestione di Friedkin. Al di là dell’obiettivo numero uno al momento, vale a dire trattenere Smalling, diventato in pochi mesi un leader insostituibile dentro e fuori dal campo, pare che i giallorossi siano focalizzati soprattutto sull’attacco. Alcuni obiettivi sono a breve termine, altri invece richiederanno per forza di cose più pazienza.

I primi affari possibili per la Roma di Friedkin

Analizzando le trattative che verranno avviato nelle prossime settimane, per gennaio e per giugno, secondo La Gazzetta dello Sport sono chiari gli obiettivi di mercato della Roma. Per la sessione invernale, più in particolare, il nome più caldo del momento è senza ombra di dubbio quello di Politano. L’esterno offensivo dell’Inter sembra effettivamente non rientrare nei piani di Conte, al punto da essere superato anche dal baby Esposito nelle gerarchie. I nerazzurri chiedono una cifra non inferiore ai 20-25 milioni di euro, ma affinché l’affare si concretizzi, è indispensabile che l’Inter trovi prima un vice Lukaku.

Successivamente, si penserà alla prossima stagione. A tal proposito, il quotidiano milanese ritiene che siano due i nomi fattibili ed interessanti per Petrachi. Da un lato Mertens, in scadenza con il Napoli, dall’altro Piatek, reduce da mesi complicati al Milan (che nel frattempo ha investito su Ibrahimovic) e con un prezzo del cartellino decisamente più basso. Questo quanto riportato dalla fonte:

“Eppure adesso il ghiaccio sembra rotto e Dan Friedkin, dopo l’iniziale scetticismo, sembra avere acceso la curiosità dei tifosi romanisti, affamati di un mercato importante e un po’ disillusi da 9 anni di gestione statunitense. “Sul piano sportivo, vorrei lasciare il segno – ha detto agli amici il magnate texano – anche perché sono innamorato di Roma e ritengo che ci siano margini di sviluppo sia sul piano sportivo che dal punto di vista commerciale e turistico”. La testa sarà subito rivolta al mercato: potrebbe arrivare Politano, ma in estate si potrebbe puntare su Mertens o Piatek. E poi bisognerà trattenere Smalling”.

Insomma, questione calda, ma a prescindere da tutto sarà fondamentale per la nuova Roma di Friedkin avere degli obiettivi chiari sul mercato, in modo tale da non perdere tempo prezioso in fase di definizione delle strategie.