I 6 partenti e i 6 potenziali arrivi per la Roma durante il mercato di gennaio

Sarà un mercato di gennaio potenzialmente molto caldo per la Roma. La squadra sta viaggiando su ottimi ritmi, soprattutto nell’ultimo mese, visto che i ragazzi di Fonseca sono in piena zona Champions League ed hanno conquistato la qualificazione alla prossima fase di Europa League. Tuttavia, non mancano gli scontenti nella rosa, considerando un minutaggio evidentemente inferiore alle aspettative. Per questo motivo alcuni giocatori potrebbero lasciare la Capitale, andando a creare dei buchi che Petrachi per forza di cose dovrà tappare.

I 6 possibili partenti per la Roma a gennaio

Cominciamo proprio da coloro che potrebbero chiedere alla Roma il trasferimento durante la prossima sessione di calciomercato. Per questioni ambientali, o per il mancato feeling con Fonseca, soprattutto in riferimento a coloro che cercano visibilità in vista dei prossimi europei, non sono pochi i casi che sono finiti o che finiranno sulla scrivania di Petrachi. I casi più caldi sono senza ombra di dubbio quelli di Juan Jesus, Pastore, Kalinic, Zappacosta, Perotti e Santon. Per alcuni nomi i giallorossi potrebbero avere pretese pari a zero dal punto di vista del cartellino, magari anche per la situazione contrattuale (prestiti), o più semplicemente perché a bilancio potrebbe far più comodo lasciarli andare che trattenere, anche se Perotti ad esempio nelle ultime giornate è diventato nuovamente importante dopo lo stop di Kluivert.

Possibile che, invece, Under resti. Il turco potrebbe provare a guadagnare punti entro la fine della stagione, per poi fare il punto della situazione con la dirigenza della Roma in vista della prossima stagione. Crescono non poco le quotazioni di Florenzi, visto che il terzino nell’ultimo mese ha finalmente ottenuto lo spazio che stava cercando. Insomma, il suo addio è tutt’altro che scontato ora.

I possibili acquisti della Roma

Per quanto riguarda i possibili movimenti in entrata, invece, come dicono Petrachi e Fonseca migliorare questa rosa non è semplice. Le idee della dirigenza e del tecnico si concentrano soprattutto sul reparto offensivo, con la necessità di individuare un degno vice per Dzeko. Basti pensare ai casi di Pinamonti e Mariano Diaz. Più fattibili e forse meno dispendiosi gli investimenti per Petagna e Kean. Occhio anche a Castagne e Hateboer, anche se in questo caso forse si può trattare in vista di giugno.