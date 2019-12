La Roma ha individuato l’erede di Kolarov per la prossima stagione

La sosta natalizia è ufficialmente iniziata e la Roma, al netto dell’ottimo momento di forma vissuto, può finalmente tirare un po’ il fiato. L’occasione è ottima per fare anche il punto della situazione sul mercato, considerando il fatto che i giallorossi a breve dovranno prendere una decisione su Kolarov per il rinnovo del contratto, trovando eventualmente un accordo economico che si preannuncia non così semplice per il terzino diventato indispensabile per la Roma.

Il possibile erede natura di Kolarov

In un contesto del genere, come si può facilmente immaginare, diventa importante anche individuare eventuali alternative a Kolarov, soprattutto nel caso in cui le richieste del terzino non dovessero essere allineate alle possibilità della Società. Soprattutto considerando l’età del diretto interessato. Non è un caso che Napoli e Roma vogliano firmare il difensore dell’Arsenal Sead Kolasinac, secondo quanto riportato proprio in queste ore da Sky Sports News .

In particolare, la fonte afferma che il Napoli, ora sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarebbe entusiasta di portare il terzino sinistro della Bosnia-Erzegovina in Serie A già il prossimo mese, sfruttando in questo modo una sessione di mercato come quella di gennaio di solito avara di grandi occasioni per il mercato.

La Roma, tuttavia, è interessata a un accordo in vista della la prossima estate quando cercherà di sostituire Aleksandar Kolarov, 34enne che rischia non a caso di finire senza contratto. Kolasinac ha ancora due anni e mezzo di contratto con l’Arsenal, mentre ha collezionato quattordici presenze in questa stagione. Era la prima scelta sotto la gestione del precedente manager, Unai Emery, ma resta da vedere se le cose continueranno ad andare così con il nuovo capo allenatore Mikel Arteta, che prenderà il comando della squadra per la prima volta a Bournemouth il giorno di Santo Stefano.

L’Arsenal potrebbe fare movimenti sia in entrata, sia in uscita a gennaio provando a risalire la china della Premier League. Non è un caso che i Gunners, secondo quanto riportato dalla stessa fonte, stanno prendendo in considerazione l’idea di concretizzare una mossa di marcato con l’attaccante del Bayer Leverkusen Kevin Volland. Staremo a vedere se sarà Kolasinac l’erede naturale di Kolarov alla Roma