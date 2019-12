Le pagelle di Roma-Spal: Pellegrini sempre più trascinatore

Un successo estremamente importante quello maturato dopo questo complicato Roma-Spal, in attesa del verdetto del posticipo tra Cagliari e Lazio. A maggior ragione dopo gli stop di Atalanta, Napoli e Milan nella corsa per un posto in Champions League. Chi pensava ad una partita semplice per i ragazzi di Fonseca, si è dovuto ricredere molto in fretta, considerando il fatto che gli ospiti soprattutto nel primo tempo hanno imbrigliato per larghi tratti della partita i padroni di casa, con Petagna sempre pronto a pungere.

Le pagelle di Roma-Spal

Analizzando la prestazione dei singoli dopo questa Roma-Spal, emerge in primo luogo l’ennesima prova convincente di Pellegrini. Anche nella notte in cui i compagni di reparto non brillano per larghi tratti della partita, è l’ex Sassuolo a fare la differenza. Al di là del gol del momentaneo pareggio, giunto grazie ad una deviazione fortuita, tutte le manovre della Roma passano tra i suoi piedi e questo la dice lunga sulla prova offerta.

Pau Lopez 6,5: prodigioso ad inizio partita su Petagna. Per il resto poco impegnato ed ovviamente incolpevole sul gol subito. Con lui, comunque, la circolazione bassa migliora tanto;

Florenzi 6,5: maluccio nel primo tempo, ma nella ripresa cresce alla distanza ed offre un assist perfetto a Mkhitaryan;

Cetin 6: match senza infamia e senza lode. Rimedia un giallo evitabile, ma tutto sommato gioca una partita onesta;

Fazio 5,5: soffre qualche duello di troppo con Petagna. La sensazione è che possa andare facilmente in difficoltà;

Kolarov 5,5: troppo ingenuo l’errore sul rigore concesso alla Spal. Si riscatta in parte con la sua solita discreta spinta, ma non abbastanza per la sufficienza,

Veretout 6: un piccolo passo indietro nelle ultime settimane. Ha bisogno della sosta natalizia come il pane, ma si fa comunque sentire in campo;

Diawara 6,5: bene anche stasera. Finalmente più propositivo, anche se deve aumentare i giri del motore;

Zaniolo 6: si accende solo a tratti. Manca un pochini di brillantezza, per le sue giocate resta un elemento insostituibile;

Pellegrini 7,5: trascina i compagni anche quando la manovra appare bloccata. Ulteriore merito in una partita che ha mostrato tutta la sua maturità;

Perotti 6,5: in netta crescita rispetto alle ultime uscite. Oltre alla solita freddezza dal dischetto, anche i cambi passo che hanno fatto male alla difesa della Spal;

Dzeko 6,5: ancora segnali incoraggianti, nonostante il gol non arrivi con la facilità di inizio stagione. Importante nel procurarsi il rigore decisivo;

Mkhitaryan 7: pochi minuti ed un gol, seppur semplice. Va benissimo così.