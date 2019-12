Le pagelle di Roma-Wolfsberger: Fonseca ritrova finalmente Perotti

Indicazioni interessanti quelle che ci arrivano direttamente da una partita come Roma-Wolfsberger, che a conti fatti consegna la qualificazione alla fase successiva dell’Europa League ai ragazzi di Fonseca. Senza Smalling, come si poteva facilmente immaginare, qualcosa hanno sofferto i giallorossi dietro, ma allo stesso tempo la squadra ha avuto il merito di non disunirsi nel finale e di portare a casa un pareggio che consente il raggiungimento del primo obiettivo stagionale.

Le pagelle di Roma-Wolfsberger nel dettaglio

Provando ad analizzare più nel dettaglio le pagelle di Roma-Wolfsberger emerge da un lato la non risposta positiva da parte di alcuni giocatori che negli ultimi tempi non hanno avuto un grande minutaggio, e questo certo non farà sorridere Fonseca in vista delle prossime uscite dei capitoli. Allo stesso tempo, però, giocatori in via di recupero come Perotti finalmente sembrano in grado di fornire nuove certezze al tecnico.

Mirante 6,5: come a Milano e come avvenuto nello scorcio finale della scorsa stagione, si segnalano importanti interventi anche durante Roma-Wolfsberger. Peccato per l’infortunio nel secondo tempo;

Florenzi 5: il ragazzo non è sereno e questo appare evidente. Qualche errore non da lui, al di là dell’autogol che peggiore comunque la prestazione generale. Va assolutamente ritrovato;

Mancini 5,5: senza Smalling paga dazio anche lui. Lo si vede distratto come non avveniva da tempo, anche se conclude in crescendo la sua partita;

Fazio 4,5: se doveva mettere in difficoltà Fonseca, durante Roma-Wolfsberger gli ha tolto tutti i dubbi. Anche lui giocatore da recuperare per dar fiato ai titolari;

Spinazzola 6: fa tutto sommato la sua onesta partita. Meno brillante rispetto ad altre occasioni, ma è normale ora che trova maggiore minutaggio;

Diawara 7: ancora segnali importanti da lui. Dicembre è per ora il mese del suo riscatto, anche dal punto di vista della costruzione di gioco;

Veretout 6: partita diligente la sua e, come sempre, importante per gli equilibri. Meno appariscente del compagno di reparto, ma ugualmente lodevole;

Under 5: come a Verona, appare un passo dietro gli attuali titolari di Fonseca. Forse sta pagando la maggiore concorrenza quest’anno;

Mkhitaryan 6: tutto sommato match senza infamia e senza lode per lui. Può fare sicuramente meglio, ma appare più in partita rispetto a Milano;

Perotti 7,5: vuole sempre la palla ed è propositivo come non lo si apprezzava da tempo. Sulla strada giusta per diventare nuovamente importante nelle rotazioni;

Dzeko 6,5: non ancora brillante come visto ad inizio stagione, ma in decisa crescita anche lui. Il gol è sempre importante.