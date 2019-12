Mercato della Roma nel vivo ed idea concreta per il vice Dzeko

Il mercato della Roma si appresta ad entrare nel vivo, considerando il fatto che una delle esigenze apparse più lampanti per il gruppo allenato da Fonseca si riferisce senza ombra di dubbio alla necessità di un vice Dzeko. Kalinic, complice un problema fisico rimediato nella partita contro la Sampdoria, non ha mai dato l’idea di poter rappresentare un’alternativa degna del centravanti bosniaco, mentre contro l’Inter si sono notate tutte le difficoltà di Zaniolo in quel ruolo.

Conferme sulla nuova idea per il mercato della Roma

Come ha riportato il Corriere dello Sport, in realtà ci sarebbe un’idea per rimpiazzare Dzeko, visto che il mercato della Roma si sta muovendo con grande decisione verso Pinamonti. L’attuale attaccante del Genoa non ha vincoli con l’Inter, ragion per cui Petrachi potrebbe affondare il colpo direttamente con Preziosi, magari già in vista del mercato di gennaio. La conferma è giunta dalla stessa testata:

“Il problema della Roma emerso dal match pareggiato 0-0 con l’Inter è la mancanza di un’alternativa a Dzeko. A San Siro, per sostituire il centravanti bosniaco, debilitato dall’influenza, è stato addirittura preferito Zaniolo come falso nueve a Kalinic che non riesce a garantire un apporto apprezzabile prima per un ritardo di condizione e ora per i postumi dell’infortunio. È per questo che il d.s. Petrachi, come riferisce il quotidiano sportivo oggi in edicola, si è messo in cerca di un vice più utile nell’immediato, giovane e che costi poco. Scartata l’ipotesi Kean, c’è stato un sondaggio per l’argentino del San Lorenzo Adolfo Gaich, ma l’operazione che più intriga la Roma riguarda Andrea Pinamonti che, dalle parti di Trigoria, vorrebbero prendere con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma non sarà facile”.

Insomma, una presa di posizione importante, che testimonia come il mercato della Roma sia focalizzato in questa fase proprio su un giocatore in grado di rappresentare la giusta alternativa a Dzeko. Insomma, staremo a vedere come andranno le cose nel corso delle prossime settimane, quando potrebbe sbloccarsi definitivamente una situazione sulla carta molto interessante per la Roma, soprattutto in ottica futura considerando il grande potenziale di Pinamonti in questa fase.