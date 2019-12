Dzeko ce la fa e dubbio a destra: la formazione di Inter-Roma quasi fatta

Giungono segnali incoraggianti in queste ore da Milano, in vista dell’anticipo di Seria A Inter-Roma. Se da un lato la giornata di giovedì è stata quella dell’esclusione ufficiale di Kluivert, se pensiamo che l’esterno alto olandese non è stato neppure convocato da Fonseca dopo il problema leggero accusato durante la sfida di Verona, allo stesso tempo il tecnico portoghese può gioire per le novità che riguardano Dzeko. Elemento imprescindibile per questa squadra, al netto del ritorno nella lista convocati di Kalinic dopo l’infortunio rimediato a Genova contro la Sampdoria.

Dzeko protagonista di Inter-Roma

La conferma sul fatto che Dzeko sarebbe stato convocato per Inter-Rome era giunta direttamente da Fonseca in conferenza stampa, se pensiamo che il tecnico a Trigoria non aveva utilizzato giri di parole in questo senso: “Dzeko si è allenato con noi ed è pronto per giocare. Devo dire che oggi non voglio parlare della squadra che schiererò domani“. Con il ritorno dell’attaccante bosniaco e la probabile scelta di Perotti come esterno alto a sinistra al posto di Kluivert (a destra ritorna Zaniolo, dopo la squalifica di domenica scorsa), resta da capire chi giocherà nel ruolo di terzino destro.

Ebbene, su questo tema lo stesso Fonseca è stato molto meno chiaro. Un po’ per non dare vantaggi a Conte, ma forse anche per una reale incertezza dell’allenatore della Roma. Del resto, i tre papabili hanno fatto sempre bene quando sono stati chiamati in causa: “Santon sta giocando molto bene. Ha fatto due buone partite. Può giocare tre partite consecutive, ma per quel ruolo abbiamo anche Spinazzola e Florenzi. Ne sceglierò uno”.

Insomma, se da un lato è fuori discussione che Florenzi e Spinazzola potrebbero dare ben altra spinta dal punto di vista offensivo, è altrettanto vero che Santon in copertura potrebbe garantire maggiore equilibrio, soprattutto se pensiamo che Kolarov dall’altra parte tenda ad andare e a spingere tanto. Insomma, ci saranno diversi aspetti da valutare nelle ultime ore prima di Inter-Roma, anche se il più grande dubbio riguardante Dzeko pare sia stato risolto. Ecco la probabile formazione.

Pau Lopez

Santon Mancini Smalling Kolarov

Veretout Diawara

Zaniolo Pellegrini Perotti

Dzeko