Le pagelle di Verona-Roma: Pellegrini trascinatore, male Santon

Una vittoria cruciale quella ottenuta dalla Roma sul campo del Verona. Un posticipo di Serie A che sentenza come Verona-Roma consegni altri 3 punti guadagnati sul Napoli, che a lungo andare potrebbero fare la differenza in questo campionato nella corsa per un posto in Champions League. Anche questa sera, al Bentegodi, quasi tutti sulla sufficienza, nonostante un primo tempo in cui la squadra di Juric probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più.

Tutto sulle pagelle di Verona-Roma

Proprio questo dettaglio, però, va evidenziato con grande attenzione. Nonostante l’impegno in Europa League di giovedì sera, infatti, questo Verona-Roma ci dice in primis che la squadra stia benissimo dal punto di vista della condizione fisica. I ragazzi di Fonseca hanno gestito bene la ripresa, dimostrando di avere gamba e con alcune individualità che dovranno fare la differenza fino a Natale.

Pau Lopez 6,5: Roma in difficoltà come non la si vedeva da tempo, soprattutto nel primo tempo, ma le sue uscite e gli interventi sono puntuali. Del tutto incolpevole sul gol subito;

Santon 5: migliora e salva in parte nella ripresa un primo tempo catastrofico. Troppo in difficoltà sia in termini di posizionamento, sia nell’uno contro uno;

Smalling 6,5: altra prova d’autorità. Tiene in mano la difesa anche nel momento di massima difficoltà;

Mancini 6: stasera un po’ troppo in difficoltà, pur senza commettere sbavature. Nel finale rischia il cartellino rosso;

Kolarov 5,5; qualche responsabilità sul gol subito con la mancata chiusura sull’inserimento di Faraoni. Per il resto, partita onesta;

Veretout 6: appare un filo meno in palla rispetto al mese scorso, ma ci sta dopo due mesi a tutti;

Diawara 7: la miglior partita da quando è alla Roma. Pressa tutti e tutto sommato è preciso in impostazione. Giocatore ritrovato;

Kluivert 7: un gran gol prima dell’infortunio e poi tanto sacrifico. In netta crescita, sperando che il problema muscolare non sia grave;

Pellegrini 7,5: in forma stratosferica. Gran parte delle azioni passano tra i suoi piedi e di questi tempi non è una cattiva idea;

Under 5: non convince e appare in netto ritardo di condizione. Le cose miglioreranno nelle prossime settimane, ma quest’anno faticherà a trovare spazio;

Dzeko 6,5: solito lavoro prezioso e rigore procurato. Manca il gol, ma va bene così.

Mykitarhian 7: gol in pieno recupero che fa morale. Tornerà molto utile nelle prossime settimane.